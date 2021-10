Poprvé i s legendou českého skyrunningu a ambasadorem celého seriálu Pavlem Brýdlem se uskuteční poslední závod letošního běžeckého seriálu Horská výzva v Mikulově a na Pálavě. Na účastníky čeká v sobotu od pěti minut před polednem závod na třináct, nebo šestadvacet kilometrů.

Seriál Horská výzva míří na závěr sezony na Pálavu. | Foto: Patrik Pátek/PatRESS

„Jižní Morava je naprostá paráda. Sice to nejsou žádné kopce, ale tenhle závod je doslova za odměnu. Vždyť za sebou máme dva velmi zvláštní ročníky a všichni si zasloužíme sezónu uzavřít příjemně a pohodově. Poslední dny a týdny mám hodně hektické, navíc to na Moravu pro mě není zrovna za rohem, o to víc se na Pálavu těším,“ uvedl Brýdl.