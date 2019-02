Mikulov - /FOTOGALERIE/ - Horký letní den, dusno, prach, volně pobíhající psi a dusot kopyt. To není scénář nového filmu z westernového prostředí, to se jen v mikulovském areálu jezdeckého klubu konal už 9. ročník letních drezurních závodů.

Oba víkendové dny se v areálu „Cihelny“ soutěžilo v drezuře, jezdecké disciplíně zaměřené na precizní soulad jezdce a koně. Během víkendu se tu desítkám diváků představila asi čtyřicítka koní z Moravy, ale i ze Slovenska.



Jezdci soutěžili ve vedení koně k vykonání různě obtížných úloh a figur, ale zároveň museli sami respektovat pohyb svého čtyřnohého partnera tak, aby co nejvíce zaujali pohledy zkušených rozhodčích.



Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích, od základní, přes lehkou a střední, až po středně těžkou.

Hodnotil se soubor předepsaných prvků pro jednotlivé kategorie, stejně tak, jako přímé držení těla jezdce a ladné pohyby koně.



A že se bylo na co dívat. Na obdélníkovém kolbišti se promenádovali pro tuto příležitost zkrášlení teplokrevníci, jež ze sedla dirigovala většinou žena či dívka v cylindru, perfektně padnoucím černém saku a jezdeckých botách.



Ani dámské osazenstvo nebylo ochuzeno, jelikož mezi soutěžícími bylo i několik elegantní pánů.

Každý z umístěných v jednotlivých kategoriích byl nakonec odměněn cenami od sponzora závodů, vinařské společnosti Vinofol.

Domácí pořadatele mohl na úspěšném víkendu mrzet jen slabší výsledek domácí reprezentantky Lenky Kosmáčkové. Ta ve své kategorii skončila na 10. místě.



„No, úspěch to není,“ přiznal pořadatel Hlavenka. „Ona však teprve začíná, takže šlo o jakousi zkoušku. Ale zúčastnila se, i to se počítá.“

MARTIN DANEŠ