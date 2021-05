Sparta Boxing Club se přibližně před dvěma lety přesunul z Mikulova do Břeclavi. "Mikulov je menší turistické město, Břeclav je spádová oblast, jsou tady možnosti širší základny. Momentálně máme v klubu asi dvacet boxerů," uvedl trenér Peter Havenka.

Také pro jeho svěřence jsou současná vládní omezení limitující. "V boxárně jsme byli naposledy někdy před Vánoci, teď trénujeme alespoň venku. Týká se to ale jen školní mládeže, ti starší se připravují individuálně. Chceme, aby byli hlavně všichni v pohybu, jinak se těžko dostanou do reprezentace, což je náš cíl. Samozřejmě chybí zápasy i kvalitní sparringy," posteskl si Hlavenka.

Vrcholem sezony by měl být domácí šampionát, z něhož Sparta pravidelně vozí medaile. "Věřím, že to tak bude i letos. Mistrovství republiky školní mládeže v České Kamenici mělo být původně v květnu, ale bylo přeloženo na říjen. Jako každý rok máme určitě medailové ambice, mezi naše největší talenty patří Bruno Michl a Rudolf Dlabal. Naším dalším vrcholem sezony by měl být mezinárodní turnaj u nás v Břeclavi. Ale uvidíme, jestli bude vůbec možné ho uspořádat," dodal kouč břeclavských boxerů.