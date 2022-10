Parádní obrat se povedl týmu Painbusters Most, když v semifinálové sérii prohrával s Joudrs Praha už 0:2 na zápasy. Pražskému týmu tedy zbývala jediná výhra k postupu. Jenže mostečtí softbalisté sérii obrátili výhrami 6:2, 4:1 a 5:1. „Věřil jsem, první dva zápasy semifinále se nám vůbec nepovedly. To, co se nám povedlo, je však neskutečné. Ještě si to úplně neuvědomuju,“ uvedl Vojtěch Buchner, který se svým bratrem Adamem nejen skvěle nadhazovali, ale také pálili.