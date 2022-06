Fanoušci mohou být hodně zvědaví i na první letošní start Miroslava Jakeše. Ten osedlá vůz Ford Fiesta R5 MkII stáje Orsák Rallysport, rozpis mu bude číst Jaroslav Novák. Společně skončili v roce 2014 druzí, o tři roky později bral Jakeš na jihu Moravy bronz.

Zahraničí budou kromě slovenských závodníků zastupovat také polské a maďarské posádka, které doplní i jedna bulharská.

V Hustopečích chystají „rally mezi vinohrady“

Divácky atraktivní jistě budou na tratích „gétéčka“. Domácího Martina Radu s Fiatem 124 Abarth RGT vyzve s vozem stejné specifikace RGT Jakub Jirovec (Alpine A110 RGT), zajímavým srovnáním pak bude konfrontace s Petrem Nešetřilem (Porsche GT3 v národní třídě RN9).

Početné zastoupení budou mít i „dvoukolky“. Hlavním favoritem bude Jaromír Tarabus, kterému se budou snažit sekundovat Robert Hordossy, Lukáš Frána či Kryštof Zpěvák.

Na letošním ročníku "rally mezi vinohrady" se představí dohromady 105 dvojic. „Jsem velmi rád, že se startovní listina opět naplnila do takového počtu a kvalitního složení. To, že je naše rally oblíbená a posádky se do Hustopečí rády vracejí, ukazují jména závodníků na startovní listině, které nenajdete na jiných závodech. Je to pro mě důkaz a zároveň odměna pro celý tým organizátorů, že to děláme dobře a rally mezi vinohrady je oblíbená jak u jezdců, tak i diváků. Těším se na kvalitní souboje na našich netypických tratích a věřím, že se potkáme na cílové rampě,“ hodnotí početnou startovku šéf organizačního týmu Martin Rada.