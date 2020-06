Otrokovický veslařský klub využil uvolnění opatření a naopak přesunul svoje tradiční podzimní sprinty na červen. V sobotu se tedy konečně sešly téměř všechny moravské a slovenské kluby na štěrkovišti v Otrokovicích a Slovácký veslařský klub z Břeclavi nemohl chybět.

Hned v prvním závodě skifu juniorek obsadily zástupkyně břeclavského klubu dvě první místa. Ve finále zvítězila Anna Balgová a hned za ní dojela Karla Knötigová. Karla si potom spravila náladu vítězstvím na dvojskifu ve společenství se závodnicí z Ostravy. „Jelo se nám skvěle i když spolu vůbec netrénujeme. Z medaile mám velkou radost, ale ještě větší překvapení bylo , když jsme museli dávat rozhovor do místní televize, tak to mě fakt zaskočilo,“ poznamenala Knötigová.

V kategorii starších žáků se na skifu umístil na třetím místě František Zalibera. Stejnou pozici vybojoval ve dvojskifu, do kterého usedl společně se svým bratrem Denisem Zaliberou. V této kategorii závodil také Matěj Ivančic, který při svém letošní premiéře obsadil páté místo. Je potřeba zdůraznit, že po celou dobu regaty foukal velmi silný vítr, který měl na svědomí i velké vlny. Zvlášť pro mladší kategorie závodníků to byla zkouška dovednosti a odvahy. A právě v kategorii žáků mladších startoval Lukáš Kašík a Jiří Třináctý, Na dvojskifu spolu obsadili krásné druhé místo. Na čtyřce, ve společenství s Piešťanami, dojeli pro stejné umístění, když ještě museli na trati řešit technický problém s lodí.

Ve své jízdě na skifu s naprostým přehledem zvítězila Gabriela Snopková, která závodí v kategorii starších žaček. Se svou klubovou kolegyní Petrou Kováříkovou na dvojskifu obsadila třetí místo. Petra je v této kategorii nováčkem, a tak její čtvrté místo na skifu je také úspěchem.

Dorosteneckou kategorii zastupovali tři chlapci. Nejúspěšnější byl Marek Husařík, který postoupil z osmnácti závodníků mezi nejlepších pět až do finále A, kde dojel na výborném třetím místě. Michla Kos se přes velké úsilí do finále neprobojoval. Marek Husařík ještě spolu se začátečníkem Antonínem Přibilem ml. na dvojskifu postoupili až do finále B.

Junior Šimon Helešic, který je odchovancem břeclavského kubu, ale nyní závodí za pražskou Slavii, se závodu účastnil s břeclavským klubem. Zcela jasně ovládl závod na skifu od rozjížděk až po finále. Na dvojskifu spolu s Lukášem Nešporem obsadili ve smíšené kategorii mužů a juniorů pěkné čtvrté místo. Ve stejném závodě dojel na druhém místě Dalibor Neděla s Markem Diblíkem z Brna. Dalibor si na závody odskočil z Prahy, kde se připravuje na kontrolní závody reprezentace. Vyvrcholením programu v Otrokovicích jsou vždy závěrečné sprinty mixovaných dvojskifů, kde je jedinou podmínkou, že na lodi musí sedět muž a žena. V těchto závodech zvítězil Dalibor Neděla spolu s Aničkou Balgovou, na druhem místě dojela Karla Knötigová s Alešem Pospíšilem. V další jízdě, seřazené podle průměrného věku, si druhé místo vybojovala posádka Tereza Melská a Šimon Helešic.

Dalšími důležitými závody, na které se břeclavští závodníci připravují, je Mistrovství Moravy, které se bude konat v termínu 1. -2. srpna na Brněnské přehradě. Kategorie juniorů a dorostu ještě v červnu absolvují kontrolní závody na 6 kilometrů opět v Otrokovicích.

SLÁVKA KOUŘILOVÁ