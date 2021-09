Na Pálavu dorazilo babí léto a s ním bohužel také velmi málo větru. Naštěstí první den závodu foukal jihovýchodní značně nestabilní vítr od 3 do 8 m/s a umožnil odjet čtyři pěkné rozjížďky. O víkendu už závodníci neměli kvůli bezvětří žádnou možnost vyplout na vodu.

„Dvacátý ročník Pálavské regaty hodnotím jako zdařilý, mrzí mě trochu nižší účast, dohromady jen asi 80 závodníků ve všech třídách. Bývali jsme zvyklí na vyšší počet,“ hodnotil hlavní organizátor závodu Zdeněk Chlup. „Ale páteční rozjížďky trvaly každá kolem 40 minut a byly velmi kvalitní, takže pořadí na stupních vítězů bylo zasloužené a spravedlivé. Vtipné bylo, že první dvě místa ve dvou třídách brali bratři – Halouzkové ve třídě ILCA 6 a Teplí ve třídě ILCA 7. Mohli je doplnit ještě Kafkové ve třídě Evropa, ale to se nepovedlo,“ smál se. „V sobotu a v neděli bylo bohužel absolutní bezvětří, takže se opravdu nedalo vyjet na vodu. Sobotní společenský večer hodnotili všichni pozitivně, bylo moře jídla a pití, hrála živá hudba a všichni se dobře bavili. Pozvali jsme také lidi, kteří nám s Pálavskou regatou pomáhali v předchozích letech, například Karla Luksche a Luboše Hofmanna, kteří od nás dostali ocenění,“ chválil.

Mistrovský titul ve třídě ILCA 6 získal již posedmé v řadě Jakub Halouzka, reprezentant v „pánské“ třídě ILCA 7, který menší „dámskou“ plachtu vytáhne jen občas. „Na vodě převládal relativně silný poryvovatý vítr. Bylo potřeba hodně sledovat okolí a také ostatní závodící lodní třídy. To totiž velmi pomohlo ve volbě správného křídla na stoupačku. Také zaďáky byly dost náročné, a dokud závodník neprotnul cíl, neměl nic jisté. Mně se dařilo a dostal jsem se do vedení. Nakonec se předpověď bohužel vyplnila, a tak páteční výsledky byly i těmi celkovými. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci tohoto již 20. ročníku Pálavské regaty, a to nejen na vodě, ale i bezchybného společenského programu na břehu,“ uvedl Jakub.

Na třetím místě skončila juniorská mistryně Evropy osmnáctiletá Alessia Palanti, která žije trvale v Itálii, a v Česku jela teprve druhý závod. Zároveň vyhrála kategorie žen i juniorů: „Přijela jsem už ve středu a stejně jako ve čtvrtek na Nových Mlýnech krásně foukalo, byl to parádní jachting. Škoda, že na závod už to tak dobře nevyšlo. Byla jsem tady sama bez trenéra a jsem ráda, že se mistrovství odjelo. Vítr se hodně měnil, a to nejsou podmínky, na jaké jsem zvyklá. Ale přesto se mi to moc líbilo, už se těším na příští závody, které tady zase pojedu. České závody mám moc ráda, protože jsou úplně jiné než jinde v Evropě. Tady přijedou všichni karavany, v nichž spí přímo v areálu klubu, jsou tak všichni pohromadě, večer je párty, všichni jsou kamarádi. Sice si ještě moc českých závodníků nepamatuji jménem, ale už některé znám,“ smála s Alessia po závodě. „Nyní mám volno, které strávím u babičky v Brně. A ve čtvrtek mi začíná škola, které se letos musím věnovat víc, protože mě na jaře čeká maturita,“ dodává. Přesto se chystá ještě do Vánoc na tři velké závody – pojede stejně jako další naši reprezentanti mistrovství Evropy tříd ILCA 6 a 7 v říjnu v bulharské Varně a pak v listopadu se vydá do Ománu nejdříve na mistrovství světa dospělých a pak na mistrovství světa juniorů World Sailing.

Ve třídě ILCA 7 spolu závodili také olympionik Viktor Teplý a jeho bratr Ondřej, který po vyřazení třídy Finn z OH v Paříži, přesedlal právě na tuto olympijskou třídu. „Myslím, že to byl pěkný jachting, s bráchou jsme si pěkně zazávodili. Musí ale ještě trénovat. Přeci jenom já na ILCE jezdím celý život, zatímco on jen jako junior a teď znovu začíná. Proháněli jsme se, ale nakonec jsem vyhrál všechny rozjížďky, i když ne vždy to bylo úplně jasné od startu,“ pospal Viktor závod. Na konci září se bratři potkají ještě jednou na závodech na Nových Mlýnech – tentokrát půjde o Mistrovství ČR třídy ILCA 7 a pak se Viktor chystá stejně jako Alessia na mistrovství Evropy do Varny. Následně plánují s Ondřejem společnou přípravu na další sezonu.

Výsledky:

Třída ILCA 6 celkově

1. Jakub Halouzka Moravský Yacht Klub

2. Jiří Halouzka Moravský Yacht Klub

3. Alessia Palanti YC CERE

Třída ILCA 6 ženy

1. Alessia Palanti YC CERE

2. Klára Himmelová YC Nechranice

3. Markéta Kopcová (Audyová)

Třída ILCA 6 junioři

1. Alessia Palanti YC CERE

2. Jiří Himmel YC Nechranice

3. Zdeněk Vysloužil JK Staré Splavy

Třída ILCA 7

1. Viktor Teplý Jachtklub Brno

2. Ondřej Teplý Jachtklub Brno

3. Ivan Šenkýř YC Neratovice

Třída Finn

1. Jiří Hýža Jachtklub Brno

2. Rudolf Lidařík YC LS Brno

3. Tomáš Mihalik SVK

Třída Evropa

1. Miloslav Soukal YC Neratovice

2. Martin Rozsypal JK Olomouc

3. Štěpán Staniek Otrhodocks YC

EVA SKOŘEPOVÁ