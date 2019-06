Břeclavské dorostenky Sabina Skoumalová, Karla Knötigová a Tereza Melská ve společenství s brněnskými kluby bojovaly na osmě nejprve v sobotu o postup do finále A. To se jim podařilo, když vyhrály svoji opravnou jízdu a vyřadily z bojů o medaili mimo jiné domácí osmu ČVK Praha. Nedělní závod se této posádce tolik nevydařil a dojela na pátém místě.

Velmi podobně na tom byli dorostenci SVK Břeclav Petr Polášek, Martin Ježek, Marek Dvořák a Jakub Mališ ve společenství s třeboňskými veslaři. Tato posádka také v sobotu vybojovala úspěšně postup do finále mezi nejlepších 5 posádek, a to celkem z 16 přihlášených dorosteneckých osem. Už jen tento postup byl velkým úspěchem. V nedělním finálovém závodě potom borci dojeli na pátém místě, tedy stejně jako dorostenky.

Poprvé za veslem si Primátorky vyzkoušel junior Lukáš Nešpor, který v loňském ročníku seděl ve vítězné juniorské osmě jako kormidelník. „Za veslem to samozřejmě víc bolí než na kormidle, ale na druhou stranu, když kormidlujete Primátorky a musíte správně projet zatáčku, tak jste z toho víc nervózní, protože máte velkou zodpovědnost,“ porovnal Nešpor obě své role.

Spolu s dalším juniorem Patrikem Ptáčníkem se ovšem nakonec do finále neprobojovali.

Primátorské medaile ze závodu veteránských osem si přivezli domů Karel Vaněk a Václav Tuček, kteří startovali ve společenství s podobně zralými kolegy. Přesto, že byli v závodním poli nejstarší, povedlo se jim porazit i posádku s mladšími soupeři.

Úspěchy sbírali i odchovanci SVK Břeclav, kteří nyní závodí za jiné kluby. Především je to Lukáš Helešic, který vítězně dovedl do cíle osmu Dukly Praha, ve které seděl také Ondřej Synek. Anežka Buzrlová, která studuje v Praze, a proto přestoupila do klubu Bohemians Praha, nejprve zvítězila v pátečních závodech Univerzitních osem v posádce Karlovy univerzity a v neděli dojela ve finále A v kategorii žen s lodí Bohemians na čtvrtém místě.

SLÁVKA KOUŘILOVÁ