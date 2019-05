Měl by se měřit s juniory, ale už se mu klaní i mnohem starší závodníci. Třiadvacetiletý Jakub Kolínek na začátku května doslova ovládl mistrovství Evropy v kulturistice ve španělské Santa Susanně.

Kromě zlata v klasické kulturistice juniorů získal vavříny i mezi muži v kategorii games do 175 centimetrů. V té se stal navíc i absolutním mistrem šampionátu. „Je to úžasné. Šlo o moji první velkou mezinárodní soutěž, takže jsem rád, že se takto povedla. Dvě první místa jsem nečekal, navíc mě vyhlásili ještě absolutním vítězem. Když vám třikrát za jeden turnaj hraje národní hymna, už pomalu nevíte, kam se dívat,“ okomentoval svůj úspěch Kolínek.

K triumfu mezi muži mu pomohl fakt, že sportovci soutěží ve více výškových či váhových kategoriích. „Řekl jsem si, že když už tam jedu, zkusím i mužskou kategorii. Samozřejmě, čím je člověk starší, tím má vyspělejší svaly a vypadá jinak. Pomohl mi ale snížený váhový limit v mé kategorii. Mezi největšími chlapy mám samozřejmě ještě velkou rezervu,“ objasnil.

Na mistrovství zanechal Kolínek výraznou stopu. Možná o to sladší, že dosud soutěžil jen na domácích turnajích. „Ve Španělsku to bylo obrovské. Soutěžilo asi dvanáct set závodníků. Všude pobíhali fotografové, čekalo na nás podium ve velké aréně. Byla to obrovská zkušenost,“ vyzdvihl.

Sám se přitom musel ohánět, aby na šampionát vůbec jel. „Kulturistika je finančně náročná. Účast jsem si platil sám a celý rok jsem šetřil, abych mohl do Španělska jet. Soutěžíme sice pod hlavičkou české federace, ale ta nám dá jen teplákovky. Veškeré náklady si tak platíme sami,“ uvedl rodák z Břeclavi.

Zlato z prestižní akce mu tedy pomohlo zviditelnit se u případných podporovatelů. „Dostal jsem se do podvědomí domácích kulturistů a zájem stoupl. Rozhodně ale nejsem žádná hvězda. Dnes pro sponzory nejsou rozhodující výsledky. Zajímá je, kolik lidí vás sleduje na sociálních sítích, takže člověk se musí sám prosadit na internetu. Úspěchy jsou fajn, ale dívají se spíš na váš dosah na ostatní, aby z toho taky něco měli,“ přiblížil.

Nové sledující pro své účty si Kolínek získal hned o víkendu, když uspěl na mistrovství republiky juniorů v Bohumíně. Připsal si, jak jinak, dvě první místa. „Jel jsem obhájit titul. Po Evropě jsem víceméně počítal s tím, že uspěju i tady. Kvalita závodníků v zahraničí je zkrátka jinde. Kromě juniorského titulu v klasické kulturistice mě však vyhlásili i absolutním vítězem, což mě překvapilo. Kluci z vyšších váhových kategorií vypadají dobře a málokdy se stane, že vyhraje kluk, co váží míň,“ uzavřel jihomoravský svalovec.

