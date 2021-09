Sobotními rozjížďkami prošla čtveřice českých veslařů bez problémů, a vyhnula se tak odpoledním opravným jízdám. Do nedělního finále kluci vstoupili velmi zostra a během prvních pěti set metrů si vypracovali náskok zhruba jedné lodě, který v další „pětistovce“ ještě navýšili. Na kilometru odstup od soupeřů činil již „pohodlné“ dvě lodě. V závěru se české lodi sice začala přibližovat posádka z Běloruska, ale v cíli se z titulu mistrů Evropy zaslouženě radovali naši závodníci, kteří tak potvrdili letošní dominanci.

Na mistrovství Evropy do 23 let nechyběl ani druhý zástupce Slováckého veslařského klubu – Aleš Pospíšil. Ten, stejně jako na červencovém mistrovství světa, usednul do čtyřky

bez kormidelníka. Jeho parťákům se před evropským šampionátem nevyhnuly zdravotní potíže, a tak posádka do Polska neodjížděla v optimální formě. Do finále A se jí z opravné jízdy probojovat nepodařilo. Své účinkování v Kruszwici posádka zakončila třetím místem ve finále B, celkově tedy skončila devátá.

MARKÉTA NEDĚLOVÁ