Na pražském letišti se s nimi přišly vyfotit desítky fanoušků. A byl u toho také Jakub Osička, hráč extraligového Locosu Břeclav.

Nafukovací balony v reprezentačních barvách, vlajky, transparenty. Tleskání a objímání. Do Česka se vrátili mladí softbalisté. A bylo co oslavovat. „Dostávali jsme obrovskou podporu od lidí, bylo to slyšet až tam. Fanoušci nám fandili pořádně a moc nám to pomohlo,“ uvedl první metař Adam Buchner, člen All Star Teamu celého šampionátu.

Házel rukama

Hráči se vrátili plní dojmů. „Poslední out si pamatuji úplně přesně a v tu chvíli jsem na nic nemyslel. Řval jsem, házel jsem rukama, jako všichni kolem mě,“ popisoval Jakub Osička, který byl vyhlášen nejlepším nadhazovačem celého turnaje. A jak sám po příletu přiznal, rád by si ještě někdy v zahraničí zahrál. „Určitě bych se rád vrátil na Nový Zéland, případně se vydal do Ameriky. Jakékoliv zahraniční angažmá by bylo úplně super,“ dodal hráč týmu Locos Břeclav.

Čeští hráči zaznamenali velký ohlas také v zahraniční. „Psalo mi fakt hodně lidí ze světového softbalu, ze všech možných zemí,“ tvrdil Jaroslav Korčák. Trenér útoku reprezentačního týmu věří, že několik hráčů dostane nabídky od zahraničních agentů. „Několik z nich by si minimálně v USA mohlo zahrát. Obecně chceme posílat mladé hráče do zahraniční. Doufám, že tenhle úspěch tomu také pomůže,“ dodal kouč.

JIŘÍ UHLÍŘ