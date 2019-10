Série, která se hraje na tři vítězné zápasy, pokračuje sobotním duelem v Ledenicích. „Náš hlavní cíl je finále prodloužit a dostat se v neděli na náš stadion,“ prohlásil Dušan Borbély, trenér týmu Locos Břeclav.

Ten se jako vůbec první nováček v historii dostal do finále. Žraloci Ledenice si ovšem v sérii připsali dvě výhry 8:3 a 8:1. Favorité si s kvalitní běhavou obranou břeclavských softbalistů zatím dokázali poradit. „Tento poslední schod je opravdu nejvyšší. Je jasné, že bojujeme proti nejlepšímu pálkařskému týmu, každou chybičku dokáží potrestat,“ dodal Borbély.

Žraloci odpálili tři homeruny, celkem si připsali čtrnáct úspěšných odpalů. „Asi se projevila určitá nervozita u hráčů, bohužel jsme vytvářeli chyby v obraně, což se nám v předchozích zápasech play-off nestávalo,“ doplnil břeclavský trenér.

Nejúspěšnější pálkař je zatím ledenický Patrik Kopečný, který zaznamenal tři úspěšné odpaly a zařídil pro tým tři body. „Soustředíme se na sebe, abychom hráli dobře. To je náš úkol číslo jedna. A tak jsme o víkendu pálili. Že z toho v břeclavské obraně vyplynuly chyby, je důsledek našeho tlaku. V tom chceme pokračovat,“ prohlásil Jaroslav Korčák, trenér Žraloků.

Navíc v sobotu do extraligového finále nastoupí za Ledenice Patrik Kolkus. Legendární softbalový pálkař první víkend vynechal, protože byl v USA.

Že ale Ledenice v současné době vedou 2:0 na zápasy, trenéra nezajímá. A před víkendem klidní emoce. Vždyť Žralokům jde rovněž o první historický titul. „Máme to tak, že nejdůležitější okamžik je první nadhoz v zápase. Další nejdůležitější věc je druhý nadhoz. A pak třetí… Nenecháme se strhnout celkovým pohledem, že jde o titul,“ upozornil Korčák.

To Břeclav má cíl jasný – dostat finálovou sérii do neděle. To se opět bude hrát na jejím domácím stadionu. „Jsme nadšení z podpory města. Na finále dorazilo přes dvě stě diváků, kteří vytvořili úžasnou atmosféru. Lidi nás podporovali do posledního autu. Tohle si nechceme nechat ujít, určitě zabojujeme,“ dodal Borbély.

Sobotní duel odstartuje od tří hodin v Ledenicích, v neděli v půl druhé odpoledne se případně hraje v Břeclavi.

