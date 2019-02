Velké Bílovice - Nespokojenost s pozměněnými pravidly ankety Sportovec roku okresu Břeclav dal najevo trenér podivínských pákařů Rostislav Svačina tím, že založil konkurenční soutěž.

Do ní přispěli svými tipy zástupci regionálního tisku a některých sportovních klubů.

Slavnostní galavečer se odehrál v kouzelném prostředí vinného sklepa vily Jarmila ve Velkých Bílovicích a skutečný lesk mu dodala i přítomnost jihomoravského hejtmana Stanislava Juránka.



Že výsledky obou anket nebudou příliš rozdílné, se potvrdilo především v hlavní kategorii. Sportovcem roku se stala, stejně jako v původní soutěži ČSTV, trosjkokanka Martina Šestáková – Darmovzalová.



Druhé místo však uzmul pákař Rostislav Svačina mladší, který do první ankety nebyl vůbec zařazen. Bronzovou příčku obsadila stolní tenistka MSK Břeclav Ivana Weberová.



Oceněna byla rovněž významná osobnost regionálního sportu. U příležitosti prvního ročníku této anktety se pocty dostalo Miroslavu Dobšíčkovi, který se v průběhu let stal živoucí legendou veškerého sportovního dění v Podivíně.



Svého ocenění se dočkaly také mladší věkové kategorie. Mezi dorostenci dostal s přehledem nejvíce hlasů nadějný stolní tenista Hustopečí Antonín Schwarzer.



Mezi žákovskými sportovci zvítězila těsně pákařka Dana Surá z Podivína před talentovaným šachistou Lukášem Kuchynkou.

Jako nejlepší kolektiv vyhodnotila komise stolní tenistky MSK Břeclav, jehož trenér Jaroslav Hýbner se stal nejlepším trenérem.