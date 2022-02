Tituly v hlavních kategoriích vybojovali Lenka Antošová ze Slavie Praha a Jakub Podrazil z pražské Dukly, v kategorii do 23 let se radovali Alžběta Zavadilová ze Slavie Praha a přerovský Martin Sedlák. Mezi ženami lehkých vah i ve stejné kategorii do 23 let zvítězila Barbora Podrazilová z Blesku Praha, mužům lehkých vah vládl Miroslav Vraštil a kategorii do 23 lehkých vah vyhrál Jakub Jech z Nymburka.