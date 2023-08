Břeclavští veslaři zazářili ve svých kategoriích na nominační Beach regatě v Třeboni. Ta sloužila jako testovací závod pro mistrovství světa v Beach sprintu, které hostí na konci září italská Barletta. Aleš Suský i Lukáš Kašík si tak zajistili svými výkony účast na mezinárodním klání, junior Alex Novák skončil stříbrný.

Břeclavští veslaři uspěli na Beach regatě v Třeboni. | Foto: SVK Břeclav

Závody v Třeboni byly spojeny i s nominací závodníků kategorie dorostu do italského Donoratika, kde se pojede první regata beach sprintu známého závodu Coupe de la Juenesse od 21. do 24. září. „Pro české mladé závodníky je to příprava na YOG 2026 – mládežnickou olympiádu, kterou hostí senegalský Dakar. Jde o vůbec první olympiádu na africkém kontinentu a čeští sportovci tam rozhodně nebudou chybět. O to více nás těší, že suverénně nejlepší zde byl Lukáš Kašík z Břeclavi," řekl trenér SVK Břeclav Josef Akai.

Pro Suského byl v závodě mužů největší konkurent Jan Fleisner z pražské Dukly, který však ve finálovém souboji na břeclavského závodníka nestačil. „Pro Aleše i dorostence Lukáše Kašíka ve všech kvalifikačních závodech i včetně finále se závod vyvíjel systémem "start - cíl", což překvapilo diváky i státního trenéra. Oba zvítězili rozdílem cca deseti vteřin a měli téměř stejný čas. Už při tréninku v Břeclavi se ukazovalo, že dorostenec Lukáš jezdí téměř stejné časy jako jeho starší kolega, a já věřil v jeho kvality, což v Třeboni potvrdil," netajil kouč.

Ten očekával další vítězství v závodě juniorů mix, kde si v síti kvalifikačních jízd nejlépe vedli břeclavský veslař Alex Novák s Veronikou Burešovou z LS Brno. „Ve finále však špatné nasednutí na slajd zabránilo v plynulé jízdě a i přes silné dotahování soupeře byl rozdíl v cíly 2,7 vteřiny na vítěze," uzavřel Akai.