Jsou nejlepší v Evropě! Tohle si mohou říct po velkém triumfu na tradičním turnaji SuperCup softbalisté z Locos Břeclav. V osmi zápasech v minulém týdnu v Holandsku neprohráli ani jeden, celkem obdrželi pět bodů. A to přitom bojovali proti nejlepším týmům ze Španělska, Dánska, Francie nebo Anglie.

Břeclavští softbalisté ovládli prestižní SuperCup jako první český tým. | Foto: Locos Břeclav

„Je to pro nás největší úspěch na klubové úrovni, prostě sen,“ prohlásil Jakub Osička, nadhazovač. Úřadující čeští šampioni mají před sebou další cíl, obhájit titul v letošní sezoně extraligy.

Jejich cesta softbalovým světem je výjimečná. V roce 2017 břeclavští hráči postoupili ze třetí ligy do druhé. V následujícím roce se dostali do extraligy, aby poté vloni získali titul. A letos? Locos Břeclav jako první tým v historii českého softbalu ovládl prestižní SuperCupu, který je považovaný za Ligu mistrů tohoto sportu v Evropě. A to navíc ještě velkolepým způsobem!

Vždyť nadhazovací dvojice Michal Holobrádek a Jakub Osička rozdala soupeřů 87 strikeoutů, povolila pouze 13 spěšných odpalů a neumožnila žádný homerun.

„Asi jsme potvrdili, že jsme v Evropě nejlepší nadhazovací dvojicí. Ale nerad se vychloubám. Sedí nám spolu házet, jsme na sebe zvyklí,“ doplnil Osička, který společně s Holobrádkem strávil léto v prestižních amerických soutěžích. Jsou sehraní. „Michal hází rychleji, já jsem zase přes točivost. Ale přes léto jsem v USA zrychlil a Michal zase zlepšil techniku,“ dodal Osička.

Aktivní byl také útok, proti nejlepším evropským nadhazovačům nebo posil ze zahraniční dosáhlo hned šest břeclavských pálkařů na turnaji pálkařského průměru přes 0.300, celkem nastříleli přes 50 úspěšných odpalů a z toho 7 homerunů.

Ze základní skupiny postoupili hráči z Břeclavi z prvního místa a úspěšně postupovali i pavoukem v další fázi turnaje. Nejprve porazili mostecký tým Painbusters, poté nizozemskou Olympii. V duelu o finále svedli velký souboj s Magos Tenerife, který se hrál dlouhých 11 směn a Locos zvítězili 5:3.

Magos pak v opravném zápase porazili francouzský tým a dostali se do finále. V něm český tým vyhrál 2:1, nadhazovač Osička si v něm připsal si 11 strikeoutů.

Turnaj SuperCup se pod tímto názvem a systémem hraje od roku 2012 a poprvé má českého vítěze v horním pavouku. Do roku 2012 se hrály dva oddělené turnaje – Pohár mistrů evropských zemí a Pohár vítězů pohárů. Historicky nejúspěšnějším českým klubem jsou Beavers Chomutov, kteří vyhráli Pohár mistrů celkem 6x včetně hattricku v letech 2008-2010.

V letošním SuperCupu se ještě představili další dva české týmy – Painbusters Most obsadili 6. místo a reprezentace do 23 let 10. místo.

Pražskému týmu Spectrum se do TOP12 nepodařilo postoupit, když v základní skupině získali jen jednu výhru. Ve spodním pavoukovi turnaje nezaváhali, což završili vítězstvím 10:2 ve finále o Softball Europe Cup. Obě úrovně turnaje tak mají českého vítěze.