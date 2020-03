Většina sportovců tuto informaci očekávala a přivítala. „Nepřekvapilo mě to. Předpokládala jsem, že se start o několik měsíců odloží, ale v zájmu udržení olympijského cyklu hry raději nechali ve stejném termínu a jen je o rok posunuli. Nejsem z toho úplně špatná, protože jsem v poslední době neměla moc dobrou formu. Kdo ví, jestli bych se na ně vůbec dostala. Nedá se nic dělat, zdraví je přednější než olympiáda,“ reagovala brněnská zápasnice Adéla Hanzlíčková.

Na rozdíl od ní už olympijskou místenku vybojoval brokový střelec Jakub Tomeček. „Mam smíšené pocity, ale asi převažuje smutek. Mrzí mě celá tato situace. Samozřejmě posunutí bude pro všechny lepší, ale když si člověk uvědomí, kolik úsilí přípravě věnoval a všechno bylo zbytečné… Veškerá příprava bude začínat z bodu nula. Snažil jsem se být pozitivní až do posledního okamžiku, ale teď potřebuji nějaký čas, abych vnitřně všechno zpracoval a přenastavil. Ale zvládneme to. Momentální situace je překážka, už můžeme vidět, kde končí, a tím pádem ji překonáme. V roce 2021 pojedu do Tokia ještě silnější a odhodlanější,“ slíbil skeetař z Vnorov na Hodonínsku.

Pořadatelé olympiády k odkladu přistoupili po reakci některých zemí jako Kanada, Austrálie nebo Spojené státy americké, které své sportovce nechtěly do Tokia vyslat. „Myslím, že na odložení vznikl obrovský tlak od federací a států, které nepodchytily šíření nákazy od začátku tak dobře jako Česká republika, začalo se jim to vymykat kontrole a nastala tam poměrně velká panika. Teď teprve zavádějí tvrdá pravidla, která máme od začátku,“ přemítal dráhový cyklista brněnské Dukly Tomáš Bábek.

Ten vybojoval místo na hrách v disciplíně keirin a připravoval se do Tokia naplno i ve ztížených podmínkách karantény. „Trošku na to doplatíme, nicméně musíme být solidární vůči ostatní sportovcům. Nebylo by fér, kdyby někteří jeli a někteří ne, zároveň by šlo o velké riziko i pro Japonsko z hlediska šíření viru. Snažím se vidět aspoň pozitivum, že mám víc příležitostí ponořit se do tréninku a vrátit se k věcem, které jsem úplně nerozvinul,“ sdělil Bábek.

Všichni sportovci tak dostanou podmínky na pořádnou přípravu a také k absolvování kvalifikací, které se momentálně rušily napříč odvětvími. „Přeložení olympiády považuji za zodpovědné řešení, protože zdraví všech lidí je přednější. Věřím, že kvalifikace teď budou nastavené pro všechny férově. Aspoň víme, na čem jsme. Věřím, že těžké období zanedlouho pomine a vrátíme se k tomu, co máme nejradši. Všude bude zase plno sportu,“ uvedl brněnský šermíř Alexander Choupenitch, kterého ještě čekají kvalifikační boje o Tokio.

JAROSLAV KÁRA

ZPRAVODAJOVÉ ROVNOSTI