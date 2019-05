V sobotním nekonečném závodě startovala jako poslední. Po lehce nervózním, ale bezchybném provedení sestavy se švihadlem ohromila Osičková všechny rozhodčí i diváky svou dojemnou a čistou sestavou s míčem. Získala za ni nejvyšší známku celého závodu 13,35 bodů. Velmi náročná sestava s kužely byla posledním povinným náčiním a po jejím odcvičení už bylo vítězství jisté.

Laura Osičková získala v tomto víceboji zlatou medaili a titul Mistryně České republiky v Nadějích starších 2008 pro rok 2019. "Nevím, jestli bude ještě nějaká oslava. V sobotu po závodě jsme byli všichni hrozně unavení a navíc byl večer hokej. Zůstávali jsme ale v Praze a v neděli jsme šli do Muzea smyslů, kde to bylo super a večer pak na koncert kapely Muse. To bylo ještě lepší," popsala vítězka svůj vydařený víkend.