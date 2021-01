Jak jsi se dostal k ježdění na motorce?

K minimotorkám jsem se dostal díky panu Kamilovi Hrušeckému a jeho vnukovi Petrovi Jadrnému, kteří si přišli do autoservisu mého tatínka zažádat o sponzoring. Nejsem jediným moto závodníkem u nás v rodině, přede mnou závodil také můj bratranec, který jezdil na motokrosové motorce. V roce 2012 jsem dostal pod stromeček svou první motorku Blata Elite 14, na které jsem se další jaro začal učit jezdit.

Kdy jsi jel první závod a co už máš za sebou?

Asi měsíc po svém prvním svezení na minibiku jsem začal závodit. Svůj první závod jsem jel v roce 2013 v Brně. Ze začátku jsem jezdil jen Brněnskou minibikovou ligu, kde jsem se učil závodit. Rok 2014 jsem jezdil Minimotocup. Na podzim roku 2014 jsem se poprvé dostal na závod Mezinárodního mistrovství České republiky ve Vysokém Mýtě. V sezóně 2015 jsem závodil v mistrovství ČR a Minimotocupu. Od roku 2016, kdy jsem se seznámil s mistrovským šampionátem CIV v Itálii pokračuji v podstatě jen tam. Tato sezóna pro mě byla jen seznamovací a osahávací vzhledem k mé zlomenině ruky, kterou jsem si přivodil při tréninku na trampolíně a poté tu stejnou zlomeninu v létě po pádu na waveboardu před domem.

Ty ale nezávodíš jen na motorkách? Řekni nám něco o Jetsurfu.

Ano, závodím také na tomto českém vynálezu. Jetsurf je surfové prkno z karbonu s dvoutaktním motorem uvnitř. Je to velice atraktivní a zajímavý sport, můžete na něm potkat hvězdy jako jsou Lewis Hamilton, Valentino Rossi, Martin Šonka, Jakub Kornfeil nebo také Mattia Passini a Cal Crutchlow.

Jaké máš za sebou úspěchy?

Můj největší dosavadní úspěch je vítězství na CIV v Italské Adrii. Celkově jsem se v sezóně 2020 díky tomuto úspěchu umístil na 3. místě. V roce 2015 jsem se stal mistrem České republiky v minimoto. Na Jetsurfu jsem v roce 2019 odjel seriál Motosurf European Continental Cup a zvítězil. Jako velký úspěch beru i to, že jsem se konečně naučil italsky komunikovat s týmem GHR, dostatečně na to, abychom mohli moje výsledky posouvat dál a dál.

Jak proběhla letošní sezóna, na jaké motorce a jaké závody jsi jezdil?

Letošní sezóna byla, jak jsem již zmiňoval, velmi úspěšná. Od komunikace s týmem, přes spoustu nových přátel až po úspěšné závody. Během letošního roku jsem se zúčastnil mezinárodního mistrovství Itálie CIV a šampionátu Trofeo Marco Simoncelli. Jako v roce 2019 jsem závodil s motorem GHR v rámu DM u týmu GHR.

Jak moc ti letošní sezónu ovlivnilo dění kolem koronaviru?

Co se týče koronaviru, byla letošní sezóna velmi divoká. Nikdo nevěděl, co a jak, posunul se nám začátek sezóny a změnil se kalendář. Na podzim jsem se s maminkou musel sbalit a odjet do Itálie, protože v Česku byla situace velmi divoká. Co se týče školy a motorek to pro mě bylo o hodně výhodnější, protože distanční výuka byla pro všechny a ne jen pro mě. Většinu hodin jsem tím pádem měl online zároveň se spolužáky, což bylo o hodně příjemnější než jen dostávat úkoly. Poslední závod Trofeo Marco Simoncelli, na který jsme s mamkou v Itálii čekali, se zrušil, kvůli zhoršující se situaci v Itálii.

Proč jste se rozhodli přestat jezdit české závody a účastníte se italských závodů?

Hlavním důvodem byla nižší konkurence. Organizace závodů byla velmi špatná a pravidla byla pohyblivá. V italském mistrovství je konkurence vyšší a také účast podstatně bohatší, proto si každý najde svého soupeře. Organizátoři jsou opravdovou autoritou, například za porušení chování v depu padají tresty a postihy za předčasný start mají všichni stejné.

Závodíš v Itálii, což je asi náročné, jak to zvládáš se skloubit se školou?

Se školou je to náročné, ale zvládnout se to dá. Díky vstřícnosti učitelů je to pro mě podstatně jednodušší. Když není výuka pro všechny online, tak dostávám úkoly dopředu či zpětně do jednotlivých předmětů. Online výuka je fajn v tom, že jsem se všemi spolužáky ve spojení a slyším výklad od učitelů. Ne všechny online hodiny stíhám, kvůli tréninkům, ale v podstatě mi škola během situace s koronavirem vyhovuje.

Co děláš, když zrovna nezávodíš, čím se bavíš?

Když netrénuju na motorce, chodím běhat, cvičit a během letních měsíců jezdím na Jetsurfu. V zimě jezdíme s rodinou lyžovat. Rád si doma zahraju na Xboxu nebo taky na Nintendu. Rád také chodím k taťkovi do dílny a skládám si motorku nebo RC modely buggy autíček. Taky si rád skládám Lego.

Jaké světové závody sleduješ a komu fandíš?

Nejvíce sleduji závody MotoGP, rád se podívám na Formule 1. Moji nejoblíbenější jezdci MotoGP jsou Alex Rins a Valentino Rossi. Ve Formuli 1 fandím Carlosu Sainzovi a také Georgi Russelovi.

Proč sis vybral startovní číslo 84?

Číslo 84 jsem si vybral, protože prvním závodníkem, kterého jsem znal, byl Jakub Kornfeil, který jezdil právě s tímto číslem.

Kde se vidíš v budoucnosti? Jaké závody bys chtěl jezdit?

V budoucnu bych chtěl jezdit Yamaha R3 cup. Vzhledem k tomu, že jsem letos k Vánocům dostal Yamahu R3, myslím si, že je to reálné.

Jaké máš plány na příští sezónu?

V příští sezóně zůstanu rozhodně na minibiku. Letos jsem mimo minimoto trénoval na MiniGP, v roce 2021 vyměním tréninkově MiniGP za Yamahu R3.

JAROSLAV MAREČEK