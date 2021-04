Pálka se po loňském celkovém třetím místě v CIV přesunul do pro něj nové kategorie, kde již nezávodí s dětmi, ale s téměř dospělými závodníky. I přesto se dosahovanými časy ve všech tréninkových jízdách držel v popředí klasifikace. V dramatické kvalifikaci, ve které se prvních sedm jezdců vtěsnalo do jedné vteřiny, získal páté místo.

Start první závodní jízdy se Pálkovi nepodařil a do závodu odjížděl kolem osmého místa. Rychlou jízdou se posouval vpřed a předjížděl jednoho jezdce za druhým. V polovině závodu předjížděl jednoho ze soupeřů, po jehož manévru skončil na zemi a stíhací jízda z hloubi pole (17. místo) mohla začít znovu. Stíhačka bohužel skončila pádem v posledním kole díky přehřáté brzdě a konečným jedenáctým místem. Matyášovy časy a rychlost byly ale příslibem do druhé jízdy.

Ta už probíhala dle představ mladého jezdce a po startu ze čtvrtého místa se postupně propracoval až na čelo pole, které dvě kola i vedl. Celý závod se nesl ve znamení soubojů a předjížděcích manévrů na prvních třech místech. Tři kola před cílem využil souboje Pálky se Zaramelou třetí Alex Giacobi a oba je předjel. I když se břeclavský závodník snažil vybojovat svoji pozici zpátky až do posledního metru, nakonec se musel spokojit se třetím místem.

Celkově skončil Matyáš Pálka v Happy Valley Cervia na pátém místě a získal 21 bodů do klasifikace italského šampionátu. „Měl jsem trochu obavy z přestupu do nejostřejší kategorie minibiků, ale nakonec jsem si závody užil. V sobotních trénincích jsem zajížděl velmi rychlá kola a pomýšlel i na lepší kvalifikační čas. Myslím, že druhá řada na roštu není na nováčka v kategorii „střelců“ žádná ostuda. První závod mi neklapl podle představ, ale naštěstí je v minibicích i druhý závod, a tak jsem mohl ukázat, že mám na víc než poslední příčky. Rád bych poděkoval opět svému týmu GHR za perfektně připravenou techniku, rodině a všem, co mě podpořili aspoň na dálku pozitivními zprávami,“ uvedl Matyáš Pálka.

JAROSLAV MAREČEK