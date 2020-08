Plzeň za Tokio. Atleti míří na vrchol sezony

Loňská atletická sezona pro ni skončila předčasně. Výškařka Michaela Hrubá kvůli zranění kolene vynechala evropský šampionát do dvaadvaceti let i mistrovství světa v Dauhá. A letos se opět pozvolna dostává do závodního tempa. „Skáču už pravidelně a bez omezení. Jsem ráda, že jsem se hodně posunula. Ještě v zimě jsem nezvládla ani celý technický trénink, teď ho mám třeba i dvakrát třikrát týdně,“ řekla Hrubá, rodačka z Bořitova na Blanensku.

Atletka Michaela Hrubá zabojuje ve skoku do výšky o čtvrtý titul mistryně republiky. | Foto: Deník / Ladislav Adámek