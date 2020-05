Minulý rok byl pro Tomáše Oberndorfera výjimečný. Kvůli mononukleóze přišel na jaře přibližně o dva měsíce přípravy a přesto si pak v červenci připsal největší úspěch dosavadní atletické kariéry. V běhu na 110 metrů překážek vybojoval stříbrnou medaili na Evropském festivalu olympijských nadějí v ázerbájdžánském Baku. „Jsem v tomhle trochu zvláštní. Po delší pauze nemívám problém s návratem, na mojí výkonnosti to není znát. Také před Baku jsem si docela věřil na medaili a vyšlo to. I jinak to byl skvělý zážitek, byla to taková malá olympiáda. Bylo by krásné se jednou probojovat i na tu opravdovou,“ zasnil se letos osmnáctiletý atlet Lokomotivy Břeclav.

Letos je prvním rokem junior, což znamená výraznou změnu v jeho hlavní disciplíně. Překážky v dorostenecké kategorii totiž jsou o osm centimetrů vyšší než v juniorské. „Pořád si na to musím ještě zvykat, je to něco jiného. Chvíli to trvá, než nacvičíte ideální odraz. Když se skáče moc vysoko, tak zbytečně ztratíte setinky na čase. A to mi ještě trenér říkal, že by chtěl, abych si letos vyzkoušel i seniorské překážky, které jsou ještě vyšší. Přiznám se, že se mi do toho zatím moc nechce. Ale co jsem se bavil se staršími závodníky, tak mi říkali, že nejhorší je právě etn přechod z dorostu do juniorů,“ vysvětluje Oberndorfer komplikace mladých překážkářů.

Sám však ještě není rozhodnutý, jestli právě disciplína 110 metrů překážek bude pro něj i v budoucnu prioritou. „Možností je víc. Běhám i sprinty na 100 a 200 metrů, do budoucna by mě lákalo zkusit i delší překážky na 400 metrů,“ prozrazuje své plány.

Přestože začal halovou sezonu slibně vítězstvím na mistrovství Moravy a Slezska a bronzem z juniorského mistrovství republiky, následnou nucenou pauzu od atletiky bere s nadhledem. „Zase tak moc se tím netrápím. Je pravda, že mi to trochu zkomplikovalo přípravu, ale co se dá dělat. Trochu jsem ten čas využil k regeneraci a teď už stejně v Břeclavi zase normálně trénujeme. Co mě ale opravdu mrzí, to je zrušení mistrovství světa juniorů v keňském Nairobi. Netvrdím, že jsem tam měl účast jistou, ale byla to pro mě hlavní motivace v této sezoně. Takhle mi zbývá jako náhradní vrchol mistrovství republiky. I to je ale dobrý důvod, abych se na tréninky letos nevykašlal,“ tvrdí student obchodní akademie.