V katergorii Nováčci dívky starší závodila za domácí Kraso Laura Kadlecová. "Laurinka předvedla hezké bruslení s flipem, rittbergerem, kombinaci flipa s tulupema nízkou piruetou s obtížnou variantou. Chyba v kombinované piruetě stála Laurinku cenné dva body a v konkurenci třinácti dívek skončila na osmém místě," přiblížila trenérka.

PODÍVEJTE SE: Přípravka hokejové Břeclavi trénovala v Kosticích

Poslední domácí reprezentantkou byla Timea Patáková, která brala ve dvaadvacetičlenné skupině jedenáctou příčku.

Mezinárodní závody v Katovicích

V sobotu 7. ledna se Viktorka Murasová zúčastnila mezinárodních krasobruslařských závodů v Katovicích. "Reprezentovala Břeclav v kategorii dívky do 11 let - Girls Silver U11. Viktorka mohla do své volné jízdy v tomto závodě zařadit obtížnější skoky i piruety. Poprvé ve své volné jízdě ukázala sekvenci dvojitého salchova s axelem, dvojitého flipa i rittbergera.V závěru jízdy sice dvaktát upadla a to u dvojitého salchova a kombinace axela s dvojitým rittbergerem, rozhodčí však velice pěknou volnou jízdu a Vocenili vysokou známkou za umělecký dojem," řekla Myslivečková o výkonu Murasové, která v konkurenci třiceti závodnic obsadila čtrnácté místo.