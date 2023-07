Senzační úspěch. Bratři Denis a František Zaliberovi vybojovali v barvách Slováckého veslařského klubu Břeclav na mistrovství republiky dorostu, juniorů a seniorů v Račicích tři mistrovské tituly. „Díky tomu, že jsme ve všech pátečních rozjížďkách zvítězili, měli jsme celou sobotu volnou a mohli pořádně zregenerovat a připravit se na nedělní tři závody,“ popisuje cestu k úspěchu František Zalibera.

Bratrské duo zcela ovládlo závody dorostenců v nepárových disciplínách. Spolu s Jiřím Třináctým, Lukášem Kašíkem a veslaři z VK Bohemians Praha opět předvedli svou neporazitelnost a mezi osmami dorostenců suverénně zvítězili. „Prvním naším nedělním startem byl závod osem, kde jsme očekávali, že se na nás zezačátku bude tlačit čistá osma Blesku. Povedlo se nám ale zopakovat jízdu z Primátorek, kde jsme si postupně budovali náskok a do cíle jsme vjížděli se skoro čtyřsekundovým náskokem,“ uvádí Denis Zalibera.

Břeclavský klub se dočkal úspěchu i v dorosteneckých dvojkách, v nichž Zaliberovi brali zlato a Třináctý s Kašíkem stříbro. „Nejlepší finálový závod byla dvojka, kterou jsme vyhráli i přes drobné technické chyby. V posledních pěti stech metrech se na nás začali tlačit naši kluboví parťáci Jirka a Lukáš, ale odstup od nich jsme si pohlídali,“ dodává František Zalibera.

Obě břeclavské dvojice následně usedly do nepárové čtyřky a ani v tomto závodě nedaly svým soupeřům šanci a zaslouženě zvítězily. „Poslední závod čtyřek bez kormidelníka už bolel, protože to byl náš třetí nedělní start. Ale byla to ohromná radost, když jsme cílem projížděli jako trojnásobní mistři republiky,“ vypráví Denis Zalibera, jenž vzpomíná i na přínos břeclavských trenérů. „Musíme poděkovat našim trenérům Petru Poláškovi a Josefu Akaiovi, bez kterých bychom to nedokázali,“ uzavírá.

Další dvě medaile putovaly do sbírky Slováckého veslařského klubu zásluhou Aleše Pospíšila a Alexe Nováka. Pospíčil v závodě skifů mužů v celkovém pořadí sice skončil čtvrtý, ale vzhledem k tomu, že na druhém místě skončil skifař ze zahraničí, patří Alešovi „český“ bronz. Pro bronzovou medaili si v závodě osmiveslic mužů dovesloval spolu se svou posádkou také junior Novák.

Ve finále A v břeclavském dresu dále startovali Novák v závodě dvojskifu juniorů, Tereza Oslzlá na dvojskifu a osmě dorostenek a Matěj Halady mezi skifaři lehkých vah.

Závod dvojskifů juniorů byl silně obsazený a Novák s parťákem z Přerova dojeli stejně jako Aleš Pospíšil čtvrtí, ale díky vítězství Slovenské posádky dostali také bronzové medaile.

Pro nepopulární čtvrté místo si doveslovala Oslzlá na osmě ve společenství s veslařky z LS Brno a pro šesté místo na dvojskifu.

Ve finále B skončil na pátém místě dvojskif dorostenek Ema Dreslerová, Anna Škápíková a šestá byla párová čtyřka dorostenek, do které usedla Oslzlá. Ze sobotních semifinále se do dalších závodů nepodařilo postoupit Anně Škápíkové na skifu, ani dorostenci Matěji Ivančicovi na párové čtyřce.

Na republikovém šampionátu startovalo také několik odchovanců SVK, kteří získali řadu medailí. Mistrovský titul a zlatou medaili si domů odvezli Magdalena Novotná ze závodu dvojek žen, Dalibor Neděla ze závodu párových čtyřek mužů, Lukáš Helešic ze závodu dvojek mužů a Gabriela Snopková ze závodu párových čtyřek juniorek. Pro stříbro si doveslovala Markéta Nedělová na párové čtyřce žen, Magdalena Novotná na nepárové čtyřce žen a Martin Ježek na osmě mužů. Bronz si vyjela Magdalena Novotná na osmě žen a Martin Ježek na párové čtyřce mužů.