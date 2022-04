Velkým překvapením je Martin Ježek, jenž si stabilními výkony ve všech jízdách ve skifu zasloužil nominaci do mužské reprezentace do třiadvaceti let.

Na mistrovství středoevropských států CEFTA v Polsku se představí mezi dorostenci bratři Denis a František Zaliberovi. Ti ještě v loňském roce patřili do žákovských kategorií, nyní však bez ostychu poráželi i starší dorostence.

Naopak Alex Novák, Petr Rampula, Aleš Suský či Aleš Pospíšil se do reprezentace nedostali. O jejich osudu rozhodly zejména nevyrovnané výkony.

