PODÍVEJTE SE: V Lanžhotě doběhli do cíle účastníci závodu Morava Run

V sobotu a v neděli se konal druhý ročník běžeckého štafetového závodu Morava Run. Devětatřicet mužstev odstartovalo v sobotu dopoledne od Horského resortu v Dolní Moravě. Po trase přes Olomouc, Kroměříž, Veselí nad Moravou a Hodonín doběhli závodníci až do cíle, který byl v Lanžhotě. "Týmy jsou rozděleny do kategorií podle počtu členů. Celková trasa závodu měří necelých 270 kilometrů, přičemž je rozdělena do třiceti úseků. Běží se napříč celou Moravou, podél toku řeky Moravy," přiblížil závod hlavní pořadatel Jakub Kubíček.

Závodníci Morava Runu proťali cílovou pásku v Lanžhotě. | Foto: David Korda