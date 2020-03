Podivínští by neradi přišli o jeden primát. Velká cena je totiž nejstarší domácí soutěží, která se koná bez přerušení. O jeden ročník víc má sice konkurenční Golemova ruka, ta se ale ve dvou případech nekonala.

„V současné době jednáme se starostou Podivína o případném náhradním termínu. Je to složité v tom, že nikdo neví, kdy současná situace pomine. A pak se také musíme vejít do kalendáře jiných soutěží, mezi nimiž by mělo být například mistrovství republiky,“ uvedl Rostislav Svačina, jenž je několikanásobným mistrem republiky, stejně jako jeho bratři Robin a Radek, s nimiž tvoří jádro podivínské základny sportu, který je ve světě známý jako Armwrestling.

Také pro pákaře jsou aktuální omezení nepříjemná. „Můžeme sice doma posilovat, ale síla není všechno. Hodně důležitá je také technika a rychlost reakce. To se individuálně trénuje dost špatně,“ poznamenal Svačina.