Z historicky prvního virtuálního mistrovství České republiky ve veslování na trenažéru má zlatý úspěch také Slovácký veslařský klub v Břeclavi. Postaral se o něj Aleš Pospíšil v kategorii mužů do 23 let.

Aleš Pospíšil vybojoval titul mistra republiky doma na trenažéru. | Foto: rodinný archív

Vzhledem k aktuálním vládním opatřením v boji proti koronaviru se účastníci nemohli sejít v jedné hale. Proto vedení Českého veslařského svazu uspořádalo virtuální šampionát, do kterého se závodníci mohli zapojit ze svého trenažéru v domácích podmínkách ve svém obývacím pokoji či pokojíčku. Vše bylo vzájemně propojeno pomocí internetového programu holandské firmy Time Team Regatta systems. Dvoukilometrovou trať absolvovali také veslaři ze Slovenska a jedna francouzská soutěžící. "Dalo by se říct, že to bylo pohodlnější, protože závodění vždycky zahrnuje i několikahodinovou cestu na závodiště, která člověka unaví. Co se týče soupeřů, ti tam byli taky, akorát jsme se viděli jen na trenažérových displejích. Člověku v těchto domácích podmínkách schází závodní vřava a kamarádi z ostatních klubů," poznamenal ke specifičnosti závodů břeclavský Aleš Pospíšil.