Tréninky trochu překazil lehký déšť, ale český závodník byl již s okruhem seznámen v minulých letech, a proto to bylo spíše příjemné osvěžení než velký problém. Po kvalifikaci se Pálka postavil na roštu na 9. místo. S vidinou dobrého výsledku byl odhodlaný bojovat. Toto odhodlání mu však "pomohlo" k předčasnému startu a desetisekundové penalizaci. Český pilot ale nic nevzdal a bojoval až do poslední vteřiny. Původní čtvrté místo v cíli se penalizací proměnilo v místo šesté.

Druhý závod už nebyl takový med, na Pálkovi se podepsala únava z prvního závodu a špatný start toho byl důkazem, ale díky bojovnosti se propracoval o pár míst vpřed a držel si svou osmou pozici až do cíle. Jezdec z Břeclavska si tedy na své konto připsal dalších 18 bodů. „I když tento víkend nevyšel úplně podle mých představ, snažil jsem se, jak to jen šlo. Výsledek není nejlepší, ale cítím, že já konečně ovládám motorku a ne ona mě. Chtěl bych poděkovat celému týmu GHR a všem, kdo mi pomáhají jít si za svým snem, a taky fanouškům, bez kterých by to nešlo. Už teď se těším na další závod a věřím v lepší výsledek,“ uvedl Matyáš Pálka.

Příští závod, tentokrát Trofeo Marco Simoncelli, se bude konat 1. víkend v srpnu na okruhu v Giulianově.