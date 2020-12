V Šitbořicích se na sklonku zimy tradičně schází špičkoví borci ze zemí, kde se kolová těší největší popularitě. Často jsou mezi nimi mistři světa a medailisté z velkých mezinárodních akcí. V únoru 2021 se však pětatřicátý ročník Grand Prix Šitbořice konat nebude. "Všechny věci okolo turnaje musíme zařizovat několik měsíců dopředu. A letos to nebylo možné, protože nikdo neví, jak se vyvine situace ohledně covidu a jaké budou zrovna restrikce vlády. Nejen u nás, ale také třeba v Rakousku, Německu nebo Švýcarsku, odkud k nám závodníci pravidelně jezdí. Podle aktuální situace maximálně zvážíme alespoň nějaký lokální turnaj na národní úrovni. Ještě uvidíme," říká smutně k přerušení tradice ředitel turnaje Robert Zvolánek.

Také kolová byla postižena specifickými podmínkami "doby koronavirové". "Dva měsíce jsme nemohli trénovat na jaře, pak další dva na podzim. Teď jsme zase začali, ale není to žádná sláva. Jelikož na pravidelné testování nemáme peníze, tak zkoušíme trénovat v rouškách, ale to prakticky není možné. Děti z toho po dvou měsících zase úplně vypadly. Doma seděly u počítačů a ruce mají jako faráři, po prvních trénincích se jim dělají krvavé mozoly," stěžuje si Zvolánek.

Z pohledu klubu však nebyl rok 2020 jen špatný, Šitbořičtí dosáhli i několika pěkných úspěchů. "Především se nám podařilo opět postoupit do extraligy, když dvojice Topolář - Starý obsadila v první lize druhou příčku. Mezi elitu jsme postoupili už potřetí, naším jednoznačným cílem bude konečně se zachránit a zabydlet se v soutěži na delší dobu. Kromě toho postoupilo i naše béčko z druhé ligy, mladíci Drabálek s Urbánkem budou tedy hrát příští rok prvoligovou soutěž. Naši žáci byli druzí na mistrovství republiky, junioři v kategorii do 23 let čtvrtí. Tam to ale bylo spíš zklamání, protože patřili k favoritům na zlato," vypočítává klubové úspěchy podivného roku Robert Zvolánek.