Hodonín letos přišel po sedmi letech o domácí nadvládu a nezvyklou situaci se rozhodl řešit dost razantně. Nejenže posílil, ale zároveň oslabil největšího konkurenta. „O Karin jsme uvažovali už delší dobu a nyní na naši nabídku kývla. Určitě tomu pomohlo i to, že se přestěhovala do Hodonína,“ uvedl trenér Jaroslav Mikeska.

Pro Adámkovou to není jediná velká změna, na konci června učinila ještě jeden přestup, a to mnohem významnější. Vstoupila totiž do svazku manželského. Od nové sezony by tedy měla nastupovat už pod novým příjmením Grofová.

Mistrovská Břeclav se tak po oslavách titulu dostala do složité situace. Už dříve oznámila konec kariéry zkušená Dana Čechová, tým tedy nyní opouští také Adámková-Grofová. A otazník visí i nad třetí hrdinkou finálové série Anetou Širučkovou, která by ráda založila rodinu. „V těchto dnech řešíme obměnu kádru, stále probíhají jednání. Víc nemohu prozradit, jasno o hráčském kádru bychom ale měli mít během srpna,“ uvedl manažer břeclavského klubu Vít Ratajský.