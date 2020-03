„Trénujeme normálně, ale nevíme na co,“ vystihuje současnou situaci rodák ze Staroviček na Břeclavsku.

Jak se promítá karanténa do vašeho tréninkového procesu?

Mám to štěstí, že na pražském Olympu mohu trénovat téměř v normálním režimu. Chodíme na stadion v omezeném počtu, ještě více než obvykle dodržujeme hygienu, každé ráno chodíme povinně na měření teploty. Jinak ale jedu v podstatě stejný model jako normálně.

Takže se dá říct, že větší komplikace pro trénink nenastaly?

Tak to zase ne. Zrovna v těchto dnech jsme měli být na třítýdenním soustředění v Tenerife na Kanárských ostrovech. Tam bychom měli v teple samozřejmě lepší podmínky. A také už odpadla řada závodů. Zrušili nám halové mistrovství světa a také první díly Diamantové ligy. Já měl přitom startovat v Kataru i v Číně. A je otázka, kdy vlastně začneme závodit. Pořád trénujeme, ale vlastně nevíme na co.

Na příští rok už byla posunuta také olympiáda v Tokiu. Jak jste toto rozhodnutí přijal?

Přední závodníci vyplňovali dotazníky Atletické asociace, kde se k tomu měli vyjádřit. Byla to tuším iniciativa slavného francouzského tyčkaře Renauda Lavillenieho. Můj názor byl ten, že by bylo nejlepší olympiádu odložit. A to minimálně o rok. Takže současné rozhodnutí naprosto chápu.

Vám by odklad her mohl možná i pomoct, protože ještě nemáte splněný limit…

To je pravda. Loňská sezona se mi především kvůli zranění nevydařila, takže nejsem příliš vysoko na světovém žebříčku, ani nemám skočený limit. Pokud by byla olympiáda letos, tak bych to měl při omezeném počtu závodů hodně těžké. Takhle budu mít větší šanci.

Najdete na současné situaci ještě něco pozitivního?

Myslím, že si spousta lidí uvědomí, že by nám mělo víc záležet na Zemi než na penězích. Věřím, že se teď víc začne řešit znečištění naší planety.