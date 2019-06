Rád bych dřepnul světový rekord, říká mistr v silovém trojboji Knápek

Krumvíř – Teprve šestnáctiletému Radku Knápkovi z Krumvíře na Břeclavsku se podařilo vybojovat titul mistra České republiky v silovém trojboji do 17 let v kategorii do 75 kilogramů. Toto prvenství zajistilo mladíkovi, který trénuje v garážové posilovně v Kloboukách u Brna, kvalifikaci na Mistrovství Evropy v německém Frauenau, které se uskuteční 18. června.

Silák z Krumvíře. Radek Knápek si vybojoval účast na mistrovství Evropy. | Foto: Marek Topolář

Dřep, mrtvý tah, bench press. To jsou disciplíny dohromady tvořící silový trojboj. Radek, ačkoliv ještě chodí na základní školu, ve zmíněných disciplínách láme rekordy. Tím posledním je překonání národních rekordů na Mistrovství ČR své kategorie ve všech třech disciplínách i v celkovém součtu. Radku, jak probíhalo Mistrovství republiky? Prakticky začalo nejhůř, jak mohlo. Na prvním pokusu v dřepu jsem nezvládl základní váhu 165 kg. Tu jsem naštěstí zdolal v druhém pokusu, což mě uklidnilo. Na třetí pokus jsem si věřil a padlo 180 kilogramů, což byl nový národní rekord. V bench pressu se mi podařilo s přehledem 105 kilo a následně i 115. Na třetím pokusu jsem zvládl vytlačit 120 kilogramů, které mi bohužel rozhodčí vzhledem k porušení pravidel neuznali. Mrtvý tah šel hladce, pozvedl jsem 157,5, pak 172,5 kg a následně i 180. Celkově jsem tedy v trojboji dosáhl 475 kilogramů a stal se mistrem republiky. Díky tomu jsem se kvalifikoval na mistrovství Evropy v Německu. Pálka si z italské Pomposy přivezl pohár za třetí místo Přečíst článek › Jaké jsou vaše ambice na evropském šampionátu a jak se na něj připravujete? V těchto týdnech se snažím stále posouvat hranice svých silových výkonů. Rád bych na mistrovství Evropy dřepnul 195 kilo, což by byl nový světový rekord a obrovský úspěch. Na tréninku jsem tuhle váhu už dřepnout dokázal, tak uvidíme. Na bench chci dát 120 a v mrtvém tahu 185. To by v celkovém součtu dělalo 500 kilogramů. Trénuji teď čtyřikrát týdně poměrně dost intenzivně. Necvičím více než tři opakování v sérii. Jaké výkony plánujete do budoucna? Chci na sobě pracovat na sto procent a plnit cíle, které si stanovím. Zároveň chci zůstat co nejdéle zdravý, abych mohl dělat silový trojboj i nadále. Trénujete sám, nebo máte parťáka? Parťáka nemám, ale mám skvělého zkušeného trenéra Michala Jančíka, který je mi velkou oporou a vše mě učí. Chtěl bych mu poděkovat za jeho úsilí a za to, že mě k silovému sportu přivedl. Svým rodičům pak za podporu, vedení kloboucké posilovny za možnost využívat posilovnu kdykoliv potřebuji a kamarádu Oldřichu Pláteníkovi za podporu. MAREK TOPOLÁŘ

Autor: Antonín Zabloudil