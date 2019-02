Brno – Hustopečský jezdec se podruhé v kariéře vydává na nejprestižnější rallyový závod v Evropě.

Hustopečský závodník Martin Rada. | Foto: Agrotec racing team

Monte Carlo. Ráj klidu a pohody, hazardních hráčů nebo motoristického sportu. V centru monackého knížectví se jezdí například nejprestižnější formulový závod. Nejen pro jezdce v monopostech, ale také pro automobilové závodníky je podnik na jihu Francie jedním z vrcholů sezony. Na už osmasedmdesátý ročník Rallye Monte Carlo se letos vydává i jihomoravská posádka týmu Agrotec racing teamu, Martin Rada a Jaroslav Jugas.

Oba se budou snažit od úterý do soboty uspět mezi čtyřiašedesáti soutěžícími. „Rallye Monte Carlo je určitě nejtěžší soutěž v Evropě. Nedá se přirovnat k žádnému českému závodu svou délkou. Letos ji pořadatelé navíc ještě ztížili, když ji z loňských 360 prodloužili na téměř čtyři sta kilometrů,“ vysvětluje řidič Rada. „Ale tratě jsou tam nádherné,“ rozplývá se.

Hustopečský jezdec se monackého závodu zúčastnil loni poprvé. „Absolvovali jsme ho zdárně. Dojeli jsme jedenadvacátí celkově a v naší třídě N3 jsme ze čtyř vozů skončili na stříbrné pozici,“ vzpomíná na loňský úspěch.

Nynější posádka Alfy Romeo 147 se změnila oproti minulému ročníku. Místo tradičního navigátora Martina Petra usedne vedle Rady třiačtyřicetiletý Jaroslav Jugas. „Martina zaměstanavatel nepustil, takže jsem musel hledat za něj náhradu. Jako prvního jsem oslovil Jardu, který tuto nabídku ihned přijal,“ říká.

Jugas letos zažije atmosféru monackého závodu už potřetí. „Doufám, že novému kolegovi pomůžu. Mám zatím dobrý pocit z pilota a jeho plynulých reakcí. Sice si na sebe ještě zvykáme, ale v závodě už to bude v pohodě,“ doufá Jugas.

Na českou dvojici nečeká v osmi na rychlostních zkouškách nic lehkého. „Pojedeme i ve výškách kilometr a půl nad mořem, kde bude asi hodně sněhu a ledu. Bude to tedy také taktická bitva, kdo kolikátý vyjede,“ sděluje Rada. „Záleží hodně na počasí. Loni jsme třeba rychlostní zkoušku absolvovali na čtyřech různých površích. Suchu, ledě, mokru a sněhu,“ popisuje.

Na náročné sněhové podmínky se mohla jihomoravská dvojice letos připravovat i v České republice. „Párkrát jsme se svezli za sněhové kalamity. Byl to dobrý trénink,“ pochvaluje si Rada lednové přívaly sněhu. „Přál bych si, aby na Montekarlu byla souvislá vrstva sněhu. Mám ho rád a dobře se mi na něm jezdí,“ doufá.

Pomoci zvolit správné obutí mají i ledoví špioni. „Jedná se o lidi, které mají špičkové týmy. Ti stojí kolem celé trasy a diktují jim, jaké jsou podmínky,“ popisuje jejich práci. Podle nejlepších závodníků pak můžeme i my obout ty nejvýhodnější pneumatiky,“ vysvětluje.

Od soboty se jihomoravská dvojice připravovuje v dějišti závodu. V plánu mají tři dny seznamovacích jízd před vrcholným závodem letošní sezony.

A co by si oba přáli? „Nepojedeme naplno hned od začátku, ale spíš se budeme snažit zajíždět slušné časy a uvidíme. Hlavní je dojet do cíle,“ přeje si Rada.