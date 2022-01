Poslední den závodu čekaly závodníky čtyři rychlostní zkoušky. Ty se jely poblíž Monaka, v Přímořských Alpách za velmi pěkného počasí. „Vůbec nic lehkého to nebylo. Sice bylo převážně sucho, ale zejména v místech, kde nesvítilo slunce, nás mnohokrát potrápil černý asfalt, jinými slovy ledové plotny. Dopředu jsme opět obuli super měkkou směs, vzadu měkkou. Nejzrádnější byla asi pasáž do cíle druhé zkoušky sekce, do Entrevaux. Tam to bylo hodně pod ledem, dokonce i za letmým cílem v příjezdu do stopky,“ popisuje úskalí posledního dne závodu Rada.