Po vítězství na Kowax Valašské Rally Valmez přijížděl tým z Hustopečí do Klatov dobře naladěn. Při seznamovacích jízdách se pak ukázalo, že pořadatelé připravili letos velmi krásnou, náročnou a přitom velice kompaktní soutěž. „Musím před organizátory smeknout, letošní Šumava byla opravdu krásná a když se k tomu přidalo ještě slunečné jarní počasí, jízdu jsme si užívali každým metrem,“ pochvaloval si Martin Rada.

Ve třídě 4 se na start postavily čtyři vozy, ale Jiří Jirovec havaroval už na Mlázovské zkoušce. Souboj na špici se omezil pouze na dva vozy. Martin Rada s Abarthem 124 Rally RGT ale na Petra Nešetřila neztrácel, ba naopak. „Byli jsme si vědomi, že na okruhu nebo na Strašínské zkoušce na něj ztratíme, protože to jsou zkoušky hodně o výkonu motoru. A tam má Petr oproti nám o dost koní navíc. O to víc jsme se soustředili na technické zkoušky – Mlázovskou a Keply. Petr šel skutečně na okruhu do vedení, ale my jsme dokázali být rychlejší jak na Mlázovské, tak na Keplech. Z toho jsem měl opravdu velkou radost. O to víc, že jsme to zopakovali i na druhých průjezdech,“ zářil nadšením v cíli první etapy Martin Rada. Petr Nešetřil byl navíc penalizován 30 sekundy, a tak do nedělní etapy vstupoval Martin Rada s náskokem 9,4 sekundy.

Vše se mělo rozhodnout na posledních 4 zkouškách. „První Koráb nám po sérii nehod zrušili. Na Zdebořické s dlouhým šotolinovým úsekem v lese jsme pak na Petra dost nečekaně najeli dalších 14 sekund, to nás překvapilo. Před druhým průjezdem Zdebořické jsme měli stále navrch 1,7 sekundy. Váhali jsme, jak moc riskovat. Soutěžácké srdce chtělo hodně, ale zase jsme nechtěli auto rozbít. A také musíme v pondělí do práce, abychom vydělali na další starty. S Jardou jsme si řekli, že přidáme, ale nepojedeme přes hranu. V cíli zkoušky jsme zjistili, že jsme se oproti prvnímu průjezdu zlepšili o 8 vteřin. A pak už jen čekali na Petra, jak se s tím popasuje on. A museli jsme uznat, že tomu dal všechno! On se oproti prvnímu průjezdu zlepšil o 40 vteřin a porazil nás tak nakonec o 14 vteřin. Klobouk dolů,“ uznal výkon soupeře Martin Rada.

Vedle vlastního souboje sledoval Martin Rada i výkon Jana Kopeckého s Janem Hlouškem, kteří za dealerský Agrotec Škoda Rally Team Šumavu s přehledem vyhráli. „Kluci nám udělali velkou radost. Jeli rychle, ale přitom i hlavou, ukázali opravdu vyspělý výkon. Moc jim gratuluji,“ radoval se Martin Rada, který je také předseda organizačního týmu další soutěže MČR v rally – Agrotec Petronas Rally Hustopeče, která se uskuteční 18. – 19. června v okolí Hustopečí. „Vše pokračuje podle plánu, byl zahájen příjem přihlášek. Stále pracujeme na třech variantách co se týče epidemiologické situace. Vzhledem k aktuálnímu vývoji jsme optimisti a věříme, že soutěž pojedeme i s diváky,“ dodal Rada.