Ostrou přípravu v teple si česká dálkařská jednička dopřála proto, že po loňské podivné koronavirové sezoně bez velkých atletických akcí má být ta letošní diametrálně odlišná.

Hlavní vrchol bude olympiáda, zimní zase halový evropský šampionát na začátku března v polské Toruni. Na ten se Juška kvalifikoval hned při prvním mítinku sezony v pražské Stromovce výkonem 787 centimetrů. „Spokojený nejsem. Vzdálenost nebyla špatná, ale ten den jsem měl i na víc,“ pravil sebekriticky sedmadvacetiletý reprezentant.

Alfu a omegu představují pro atlety odložené olympijské hry v Tokiu, které se mají uskutečnit na přelomu července a srpna.

V posledních týdnech ale začaly kolovat éterem pochyby o tom, zda se vzhledem k nekončící pandemii koronaviru vůbec uskuteční. „Šance jsou dobré, Japonci je chtějí uspořádat. I přeložení stálo hromadu peněz a námahu nenechají jen tak lehnout popelem,“ předpověděl Juška, jenž se zúčastnil minulé olympiády v Riu de Janeiro, kde obsadil třináctou pozici.

Vstupenku na další vrcholnou akci pod pěti kruhy si musí teprve vybojovat. Pro přímý postup na olympiádu potřebují dálkaři skočit 822 centimetrů. „Chci pokořit limit v Toruni. Snad mi pomohou dva měsíce na Kanárech,“ přesvědčoval rodák ze Staroviček.

Pokud se na vysněnou olympiádu dostane, musí si patrně zvyknout na omezení. „Minule jsem byl na olympiádě od začátku až do konce. Takto bych byl asi jenom deset dní. Je složité si představit celou dobu v bublině. Nikdo s tím ale případně nic neudělá, člověk prostě musí udělat všechno, aby podal co nejlepší výkon,“ podotkl Juška.

Na halový vrchol naplánovaný na začátek března hledí s mírnými obavami. „Těším se, že si po dlouhé době zazávodím na velké evropské akci. Netěším se ale na to, že se šampionát uskuteční bez diváků. Nedokážu si představit, co to se mnou a mým výkonem udělá,“ přiznal stříbrný medailista z halového mistrovství Evropy před šesti lety v Praze.

V Polsku se potká třeba i s brněnským sprinterem Janem Velebou, který se kvalifikoval na šampionát v běhu na šedesát metrů výkonem 6,69 sekundy také ve Stromovce. „Panuje spokojenost, protože jsem byl unavený ze soustředění a taky lehce nervózní, přesto jsem zaběhl limit,“ radoval se Veleba.

Bude mít česká výprava důvod slavit?