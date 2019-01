Břeclav – Obyvatelé Břeclavi ho znají jako nadšeného sportovního potápěče, organizátora zimních plaveckých závodů nebo historika. Málokdo ale tušil, že Milan Vojta byl před čtyřiceti lety i jedním z prvních členů břeclavského ragbyového týmu.

Milan Vojta byl před čtyřiceti lety jedním z prvních členů břeclavského ragbyového týmu. | Foto: archiv Milana Vojty

Začal s ním už ve čtrnácti letech v oddílu, který v roce 1972 založil Jaroslav Švach. I jejich zásluhou se myšlenka obnovit tento tvrdý sport se šišatým míčem v Břeclavi objevila znovu a v poslední době získává docela výrazné obrysy.

Jak vás napadlo založit v Břeclavi znovu ragbyový oddíl?

Velký boom tohoto sportu způsobilo loňské mistrovství světa v ragby, které se hrálo na Novém Zélandu a bylo téměř celé v televizi. Pak začaly jako houby po dešti růst nové ragbyové kluby po celé republice a i my, starší pamětníci posledního ragbyového klubu v Břeclavi, jsme se při sledování zápasů v restauraci nadchli myšlenkou, že obnovíme zašlou slávu tohoto sportu u nás. A tak jsme v únoru tohoto roku klub opravdu založili a děláme vše proto, aby mohl co nejdříve začít fungovat.

Prvoligové utkání mezi Bystrcí a Slovanem Bratislava mělo i přes špatné počasí slušnou diváckou kulisu. Proběhlo toto utkání podle vašich očekávání? Přihlásili se noví zájemci?

Dokonce to předčilo mé očekávání. Ten den jsme přijali sedm nebo osm přihlášek. Byli to kluci od juniorského věku až po dospělé. Hodně mě to potěšilo a je to pro nás pořádný skok kupředu.

Kolik hráčů je potřeba, aby mohl ragbyový oddíl Lokomotiva Břeclav fungovat?

Zápas by mělo hrát patnáct lidí, takže by bylo ideální sehnat kolem dvaceti lidí.

Tak to už máte skoro polovinu kádru. Kdy vidíte reálnou možnost, že by mohl ragbyový zápas odehrát právě váš břeclavský celek?

Všechno je to strašně narychlo, času na přípravu není mnoho. Existujeme oficiálně jen více než měsíc, ale kdyby se všechno povedlo, mohli bychom hrát ligovou soutěž už od podzimu letošního roku. To by ale muselo vše klapnout. Má to ještě mnoho „kdyby“. Pokud se to nepovede, přihlásíme se až za rok.

Zmínil jste několik podmínek, které by se musely splnit. Které by to byly?

Jedna věc je sehnat dostatek lidí do týmu. Ta druhá potom, jakou soutěž bychom vůbec hráli. Ideální by pro nás byla třetí liga, ta by snad dokázala udržet úroveň současného kádru a vychovávat pro ni postupně i mládežníky. Klidně, i kdybychom byli první tři roky poslední, ale hlavně že bychom hráli a získávali zkušenosti. Já osobně se snažím obeslat a přesvědčit všechny prvoligové kluby, jestli by nebyly ochotné ustavit novou soutěž, jakýsi oblastní přebor Moravy, který by byl na úrovni té třetí ligy, a kde by hrály nové celky s rezervními týmy klubů z celé Moravy. Nebylo by to ani tak finančně náročné, ale musí být ochota dohodnout se.

S jakým cílem tedy do obnovy ragby jdete?

Určitě chceme založit celek mužů, ale s tím souvisí i založení mládežnické základny, která by do budoucna posloužila jako zásobárna hráčů. Starší a dospělé hráče už můžeme vytrénovat ve fyzičce, ale ti už to hrají hlavně pro radost. Taktika se ale vysvětluje mladším hráčům, kteří ještě nemají zažité určité návyky. V těch je perspektiva, chceme si hráče vychovávat už od žactva.

Břeclavský klub bude letos slavit čtyřicáté výročí od vzniku? Pomohlo i to myšlence obnovy oddílu?

Tak trochu to tomu napomohlo. Už teď mohu říct, že se k oslavám výročí chystá ragbyové utkání veteránů nebo chcete-li „old boys“. Mělo by se odehrát v Břeclavi 29. září. To už je jisté. Ale je možné, že do té doby Břeclav uvidí ještě jiné ragbyové utkání. Pokusíme se na České rugbyové unii domluvit některé další ligové utkání právě na 29. září do Břeclavi, takže by se možná hrál na Pastvisku i dvojzápas.

To už by hrála Břeclav nebo znovu ukážete divákům nějaký prestižní prvoligový zápas?

Na náš oddíl to je ještě brzo. Zatím je vše v jednání, ale chtěli bychom ještě do prázdnin znovu zorganizovat nějaký ligový zápas.

Kdy a kde vás tedy mohou případní zájemci zastihnout při tréninku?

Scházíme se nyní každou sobotu od desíti hodin na Pastvisku ve Staré Břeclavi. Rádi tam přivítáme nejen zvědavé diváky, ale i případné nerozhodné zájemce bez rozdílu věku, kterým rádi poskytneme potřebné informace.