Ten měl po prvních jízdách i poznámku k trati. „V jiných ročnících byla kolem cest vysekaná tráva, byly vidět antikaty. Letos tomu tak není, v metrové trávě musíme betony hledat, což je nepříjemné,“ hlesl plzeňský rodák.

Jeho náskok v čele před druhým Janem Kopeckým je přesto 4,5 vteřiny. „V sobotu pojedeme druzí, možná by to mohla být pro nás i výhoda. Venca bude trošku čistit, což zkusíme využít v náš prospěch," poznamenal Kopecký, jenž hájí barvy domácího Agrotec Škoda Rally Teamu.

Třetí příčka a třetí časy patřily po pátečních jízdách Filipu Marešovi, jenž má dvacetisekundovou ztrátu. „Na trojce jsme ztratili na Honzu s Vaškem přes deset vteřin, což se v tak těsných soubojích těžko stahuje. Sice jsem tam probrzdil jednu odbočku, ale to byly dvě tři vteřiny, ne tak moc. Tím jsme s nimi ztratili kontakt. Teď si na to sedneme s naším inženýrem, zásadní bude zamyslet se i nad volbou pneumatik," prohlásil Mareš.

Víc závodníků po prvních dvou rychlostních zkouškách zmínilo i nepříjemný prach na silnici. „Je to hodně zaprášené a je prakticky nemožné odhadnout, jaká bude přilnavost v dané zatáčce," pravil Kopecký. „Asi to nebude v kombinaci s tmou večer úplně sranda. Na těch šotolinách se prach drží, nikde moc nefouká," přidal Mareš.

V sobotu soutěž pokračuje šesti rychlostními zkouškami, etapa startuje krátce před desátou hodinou.

OSMÝ TITUL?

Startovní číslo 1 má letos na kapotě své Škody Fabie Rally2 Evo posádka Kopecký - Jan Hloušek. Kopecký v Hustopečích už celkem sedmkrát zvítězil a i letos je největším favoritem. „Na tuto soutěž se musí člověk zaměřit komplexně, je výjimečná svými cestičkami ve vinicích. Samozřejmě je to složité, trošku to svádí k tomu, že mohu brzdit o něco později a když tak skončím jen ve vinici nebo v poli. Právě proto jsou ty zdejší nálety těžké na brzdy. Vždycky po nich následuje nějaké odbočení. Navíc letos je to zde extrémně zaprášené,“ uvedl ještě před startem Kopecký.

V pozici obhájce prvenství je jeho spolujezdec Jan Hloušek, který v Hustopečích v roce 2019 zvítězil jako navigátor Filipa Mareše. „Nevnímám, že by na trati bylo vyloženě něco záludného nebo specificky těžkého. Trať je krásná a bude důležité si to hlavně užít. Podstatné každopádně bude někde neudělat defekt,“ připomněl Hloušek pravděpodobně nejčastější kámen úrazu lokálních rychlostních zkoušek.

Rally v okolí Hustopečí je letošní první soutěží Sonax Mistrovství České republiky v rally, na kterou se konečně mohou vydat také diváci. „Je pozitivní, že se opět může jet oficiálně s diváky. Ti patří ke každému sportu a motorsport má u nás obrovskou fanouškovskou základnu. V servisu sice budou v omezeném počtu, ale na trati můžou být bez omezení. Byl bych rád, aby se nějakým způsobem snažili dodržovat rozestupy a nařízení, abychom si to nějak nepokazili a zbytečně si nezkomplikovali situaci pro další soutěže,“ dodal Kopecký.