„Tato etapa je brána jako lehce náročnější. Fryšták, Zlín, Valašské Klobouky, Brumov to je pořád nahoru dolů. Tam není prakticky moment, kdy by se jelo delší dobu po rovině. Možná konec etapy z Bojkovic do Uherského Brodu, to už bude pohodička. Na druhé straně, je to krásná, nádherná etapa kopcovitým terénem a krásnou přírodou,“ přibližuje etapu lídr pelotonu Josef Zimovčák.

Cyklotour Na kole dětem v regionu

Pátek 10. června (9. etapa 2022): Bystřice pod Hostýnem – Uherský Brod

Trasa: Bystřice pod Hostýnem - Fryšták - Zlín - Valašské Klobouky - Brumov-Bylnice - Bojkovice - Uherský Brod. Délka trasy: 113 km.

Sobota 11. června (10. etapa 2022): Drslavice - Vrbice

Trasa: Drslavice - Kunovice - Veselí nad Moravou - Strážnice - Hodonín - Lužice - Dolní Bojanovice – Vrbice. Délka trasy: 82 km.

Ve městě Komenského se Zimovčák a spol. zastaví znovu po čtyřech letech. „Jsem rád, že se město cílové destinace znovu ujalo, uchopilo to velmi vstřícně. Broďané jsou naši partneři už poněkolikáté. Těším se na setkání s lidmi, kteří chtějí náš projekt v Uherském Brodě podpořit,“ pochvaloval si podporu města u řeky Olšavy známý jezdec na vysokém kole.

Po „horské“ etapě čeká na účastníky tour závěrečná trasa, která startuje v Drslavicích u Uherského Brodu a končí ve vinařské obci Vrbice, kterou najdete v mikroregionu Hustopečsko.

Trase vede přes Veselí nad Moravou, to je domovské město Josefa Zimovčáka.

„Kouzlo této etapy je, že je poslední a vede našim krásným regionem. Startujeme v Drslavicím, hned vedle je Podolí, tam jsme v minulosti často zastavovali. Ve Veselí budeme stát znovu po třech letech. Jedeme krajem vína, Bzenec, Strážnice a celá letošní Cyklotour končí v nádherné vinařské obci Vrbice. Závěrečná etapa bývá také o velkém množství lidí, kteří chtějí podpořit náš projekt a projet se na kole,“ říká Zimovčák a dodává. „Projekt Na kole dětem nese čtyři P – pomoc, přátelství, pohyb a poznání. Pomáháme dětem, pomáháme sami sobě pohybem, potkáváme se s druhými lidmi a poznáváme krásná místa naší vlasti.“

Do pedálů budou šlapat také profesoři Pavel Pafko a Jan Pirk

V pelotonu jede každý rok spousta známých tváří. V minulých ročnících jste mohli vidět například handicapovaného cyklistu Jiřího Ježka, bývalou biatlonistka Gabrielu Soukalovou nebo třeba fotbalistu, dnes televizního experta, Luboše Kaloudu.

Letos by měli již od první etapy šlapat do pedálů také známí profesoři Pavel Pafko a Jan Pirk.

Účast přislíbil také kapitán Slovácka Michal Kadlec, ale vzhledem k posunutí termínu poháru bude v době cyklotour v Turecku. „Mrzí mě to. Moc jsem se těšil, ale posunuli nám dovolenou na náhradní termín. Snad někdy v budoucnu,“ posteskl si na závěr čerstvý vítěz národního poháru.