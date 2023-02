Tomáš Bábek nechyběl v Berlíně u rozlučky německé legendy Maximiliana Levyho (na snímku vlevo).Zdroj: Martin Straka

TOMÁŠ BÁBEK (dráhový cyklista Dukly Brno, dvojnásobný medailista z mistrovství světa a účastník olympiády v Pekingu i Tokiu): „Je to velice citlivá otázka, kterou jsem řešil jako člen komise sportovců olympijského výboru. Souhlasím s tím, že by se ruská vlajka určitě nikde objevit neměla ve smyslu olympijských témat a olympiády celé, ale je i druhý pohled na věc. Mám kamarády v Rusku, závodníky, třeba Denise Dmitrijeva, se kterým se znám patnáct roků, je to fakt skvělý kluk a ten je tímhle bitý. Byť s režimem nesouhlasí, ale nemůže pro to nic dělat, nemůže odjet z Ruska, má tam rodinu a tady v té cenzuře žije, nelíbí se mu to, nesouhlasí s válkou, ale nemůže se kvůli tomu účastnit olympiády.

Sice to zní drsně, ale uvědomělí sportovci, což je asi těžké rozlišit, kteří nesouhlasí s válkou, byť jsou ruští občané, by myslím měli mít možnost účastnit se olympiády v neutrálním dresu, absolutně bez náznaku ruského občanství, jako to bylo například předtím s dopingovou aférou. Vzhledem k tomu, že to vnímám dost osobně kvůli Denisovi, tak myslím, že ta možnost by měla být, ale naprosto neutrálně bez jakékoli příslušnosti k ruskému národu. A měli by to být sportovci, kteří opravdu nesouhlasí s válkou a u kterých je jasno, že se nezapojují do žádné podpory. Ne jako někteří sportovci, o kterých jsem zprostředkovaně viděl, že se účastnili různých vojenských přehlídek a tak dál."