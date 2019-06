Hustopeče – Po premiérovém vítězství v závodě mistrovství České republiky v automobilových soutěžích se dostal Filip Mareš i do čela průběžného pořadí seriálu. Dokonale využil absenci továrního jezdce Škody Jana Kopeckého, který startoval na Italské rallye ve světovém šampionátu a obsadil na ní pěkné desáté místo.

Ilustrační foto | Foto: ČTK/Ondřej Záruba

„Je to mé první vítězství a ještě mi to ani všechno nedochází. Jelo se od začátku rychle, nemohli jsme se flákat a jsem rád, že jsme udrželi nervy na uzdě a zvládli to. Pro nás je to fantastický výsledek, po roce a čtvrt závodění s R5. Je to snad dobré znamení, že se můžeme dostat někam dál, a uděláme pro to maximum,“ uvedl Mareš pro autosport.cz.