Sborná na střídačce

Jubilejní 60. šampionát Ruska, pořádaný v září v jihoruském Krasnojarsku přinesl změny v listině sborné. Na 7 bodů „dosáhlo“ 11 velmistrů, kvarteto z nich – ostřílení Drejev, Sakajev, Zvjagincev a Rublewski si post v reprezentačním týmu uhájili. To ale neplatí pro Barejeva,Malachova a Motyleva. Nejcenější kov získal 20-ti letý GM Nikita Witjugov (St.Petersburg), který letos neprohrál jedinou partii a platí to i o jeho výkonu v ruské superlize - 3 výhry a 8 remíz proti favorizovaným soupeřům. Moskvan Andrej Rytčagov (28 let) si odváží nejen stříbro,ale i zvláštní cenu za „vůli k vítězství“. O zajímavé kombinační partie v Krasnojarsku nebyla nouze.



Partie: V. Savčenko - A. Kostin 1 - 0 , 60. mistrovství Ruska 2007, Sicilská (B 48): 1. e4 c5 2. Jf3 e6 3. d4 cxd4 4. Jxd4 a6 5. Jc3 Dc7 6. Sd3 Jc6 7. Se3 Jf6 8. 0-0 Sd6 9. h3 Sf4 10. Dc1 Sxe3 11. Dxe3 Je5 12. f4 Jxd3 13. e5!? (Bílý „upřednostňuje“ tempo k útoku a nedobírá jezdce.) 13…Jxb2 14. exf6 g6 (Na 14…gxf6 je Jd5!) 15. Vae1 Jc4 16. Df2 Da5 17. Je4 d5 18. Jg5 Db6 19. c3 Sd7 20. Kh1 h6 21. Dh4 Kf8? 22. f5! gxf5 23. Dh5 Jd6 24. Jxf5 exf5 25. Ve7 Se8 26. Dg6!! a černý se před dvoutahovým matem vzdal ( 26…fxg6 27. Je6+ a 28. Vg7 mat.) Velmistr střední generace Sergej Rublewski patřil k těm málo členům výběru sborné, který dokázal nápor „mladé gardy“ úspěšně odrazit.

Partie: S. Rublewski - S. Grigoriants 1 - 0, 60.mistrovství Ruska 2007, Sicilská (B 24): 1. e4 c5 2. Jc3 e6 3. Jge2 d6 4. g3 Jc6 5. Sg2 Jf6 6. 0-0 a6 7. h3 Se7 8. d3 0-0 9. f4 Jd7 10. f5 b5 11. Jf4 e5 12. Jh5!? g6 13. Jd5 Sg5 (Braní jezdce 13…gxh5 právem nebudí důvěru.) 14. fxg6 fxg6 15. Vxf8+ Jxf8 16. Sxg5 Dxg5 17. Jhf6+ (a jezdec je volný) 17…Kh8 18. Df3 Sb7 19. h4 Dh6 20. Jc7 Jd4 21. Df2 Vd8 22. Jfe8! a černý se vzdal. Hlavní hrozbou je 23. Df6+ , na 22…Vb8 příjde 23. Vf1 Jd7 24. Sh3! +- Malachovovi chybělo k reprezentační sedmibodové metě pouhého půl bodu. V následujícím duelu však instruktivně ztrestal nemístný optimismus černého.



Partie: V. Malachov - V. Bělov 1 - 0, 60.m.Ruska 2007, Sicilská (B 80): 1. e4 c5 2. Jf3 d6 3. d4 cxd4 4. Jxd4 Jf6 5. Jc3 a6 6. g3 e6 7. Sg2 Dc7 8. 0-0 Se7 9. Se3 Jc6 10. f4 Sd7 11. Jb3 Vc8 12. Kh1 b5 13. a3 Db8 14. De2 Sd8 15. Vad1 Ja5 16. e5! (Otevření centrálního sloupce „d“ přinese brzy ovoce.) 16…dxe5 17. fxe5 Dxe5 18. Dd3 Jc4 19. Vxf6! 0-0 (Naději dávalo černému Dc7!) 20. Vf3 Sc6 21. Sd4 Db8 22. Je4 e5 23. Sc3 f5 24. Vdf1 g6 25. Jec5 Da7 26. V3f2 e4 27. Sxe4 Da8 28. Sxc6 Dxc6+ 29. Df3 Sb6 30. Dxc6 Vxc6 31. Sd4 Vd8 32. c3 a5 33. a4 a černý se vzdal. Při „inventůře“ zjistil, že má o figuru méně.

Víte, že na seniorském MS v rakouském Gmündu ( 17. - 28. září 2007) startovalo 233 veteránů nad 60 let, z toho 15 velmistrů. Zvítězil IM Butnoris (Litva) 9 bodů z 11 možných, před trojicí Vasjukov (RUS), Jansa (CZE - bronzová medaile) a Šabanov (RUS), kteří zůstali o půl bodu zpět.O 5.-12. místo se dělili Uhlmann, Faragó, Spassov, Danner, Šestoperov,Malisov, Karasev a Westerinen -8.b. Pro našeho Vlastimila Jansu je to další cenný kamínek do jeho seniorské sbírky z ME a MS.