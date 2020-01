Marta Bešková z podivínské posilovny dokonce v kategorii M6 do 56 kilogramů s výkonem 90 kilogramů stanovila nový národní i světový rekord. Podobně se dařilo i dalšímu domácímu zástupci Martinu Frýbertovi. Ten stanovil národní i světové maximum mezi juniory do 82,5 kilogramů, když zvedl 271 kilogramů. „Vedlo se i soutěžícím ze spřátelených Velkých Bílovic,“ doplnil Svoboda.

POMOC MĚSTA

Jeho mistrovství přilákalo do Podivína početnou účast. „Nedělám takové akce jako byznys a dost mi pomáhá město Podivín, za což děkuju. Startovné jsem stanovil jen na tři sta korun, zatímco ostatní si nechají za startovné zaplatit o stovku nebo o dvě víc. Navíc lidé platí až na místě, nemusí posílat žádnou zálohu. Přijde mi to logické. Co když onemocníte nebo vám rupne v zádech a nemůžete se zúčastnit? Pak zbytečně přijdete o peníze,“ poodkryl důvod vysoké účasti Svoboda. „Navíc mám pro nejlepší připraveny medaile a diplomy, což je taky důležité,“ zmínil.

Akce v Podivíně dokonce přilákala televizní štáby, zúčastnil se i někdejší známý kaskadér Kamil Schoř. „Byly tu z celostátní televize a pak se reportáž objevila v hlavních zprávách. Všechno si pozorně natáčeli,“ líčil Svoboda. V budoucnu plánuje uspořádat další republikový šampionát. „Příště chci zkusit zorganizovat souboje v bench pressu,“ poodkryl své plány.

Fanoušci silových sportů si přijdou na své už tuto neděli v Hustopečích, kde tamější klub Fitness Club Freedom pořádá pohárové mistrovství v silovém trojboji. „Jde o akci, kde se poměřují různé posilovny z jižní Moravy mezi sebou,“ pozval Svoboda.