Břeclav – V sezoně 2014–2015 svedly stolní tenistky MSK Břeclav ve finále mistrovství republiky boj s obhájkyněmi titulu z Hodonína. I když měly ve svém středu hráčku nadprůměrné extraligové výkonnosti, Maďarku Vivien Ellö, proti vyrovnanému celku Hodonína nemohla sama ani při stoprocentní úspěšnosti šanci získat vítězství nebo titul. Břeclavský tým tak potřeboval posílit, k Anetě Kučerové přivedl další Češku Karin Adámkovou.

Karin Adámková | Foto: František Zálewský

Ta nahradí v MSK od nové sezony Rumunku Andreiu Dodean. „Andreia ani při vší snaze technicky a hlavně takticky na tak vysokou herní úroveň jednoduše nestačila. Do nové sezony se proto dalo očekávat, že dojde v základním kádru předního českého celku ke změnám, přinejmenším na místě třetí hráčky," prozradil jeden z trenérů Břeclavi Jaroslav Hýbner.

Vědělo se to delší dobu, až nyní je to ale oficiální a dotažené do konce. Do Břeclavi má namířeno právě slibná mladá hráčka Adámková, v minulém soutěžním období hájící barvy loni bronzového Frýdlantu nad Ostravicí.

Od mala za stolem

Jedenadvacetiletá hráčka je rodačkou z Brna, kde vyrůstala pod vedením své matky, trenérky Kamily Adámkové. „Trénovala stolní tenis od pěti let, objížděla sportovní akce po celé republice. To ji ještě nebylo za stolem pořádně vidět. Po matce ale zdědila houževnatost, nesmiřitelnost s porážkami, což ji vedlo strmě vzhůru. I když její hra byla vždy postavená jen na jistotě, využití sendvičového potahu na bekhendu, byla svým soupeřkám stále více nepříjemná tím, že se nenechala odtlačit od stolu a vracela jeden míček za druhým," popisuje charakterové i herní vlastnosti nové břeclavské hráčky Hýbner.

Přes kadetskou a juniorskou reprezentaci se Adámková vypracovala až do národního týmu žen České republiky, absolutní reprezentační špička jí ale zatím zůstává vzdálená.

V extraligovém celku žen Frýdlantu plnila úspěšně roli dvojky, ať již za Bartošovou nebo za Harabaszovou. V minulé sezoně už ale byla ve Frýdlantu jedničkou. V základní části extraligy měla čtvrtou nejlepší úspěšnost za svou novou spoluhráčkou Ellö a hodonínskou dvojicí Pěnkavovou a Ono s bilancí 39 vítězství a 12 porážek.

„Proti nám loni bodovala Adámková pokaždé dvakrát a s Ellö svedla dva těžké pětisetové duely, v nichž měla Vivien co dělat, aby odvrátila hrozbu porážky. Také v loňském play off uhrála Adámková ve čtvrtfinále s Dobrým čtyři body, proti nám pak ve dvou zápasech tři. Víckrát se ke stolu nedostala," nastiňuje Hýbner, že se nová tvář popere s Kučerovou o místo týmové dvojky.

Vyrovnanější tým

Rozhodně bude pro tým kvalitativní posilou. „Výkonnostně je o něco před Kučerovou, v její prospěch navíc hovoří větší odolnost ve vypjatých koncovkách setů či zápasů. Zda to bude ve spojitosti s výkony Ellö a Kučerové stačit na účinnější odpor Hodonínu, ukáže až průběh dalšího extraligového ročníku," potvrdil kvality hlavní trenér MSK Břeclav Petr Nedoma.

Jeho svěřenkyně to nebudou mít vůbec lehké. Hodonín zůstává favoritem, protože ke stabilní Pěnkavové a herně vyzrálé Harabaszové získal na první místo sestavy reprezentantku Renátu Štrbíkovou, která nahradí Japonku Ono.

Aktuálně startují Karin Adámková i s Anetou Kučerovou v dresu ČR na letní univerziádě v Koreji. V Břeclavi by se obě hráčky měly objevit po krátké dovolené v srpnu.