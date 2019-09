Senzace v račickém korytě. Sourozenci Nedělovi vybojovali čtyři tituly

Račice, Břeclav – Předposlední zářijový víkend v račické Labe Aréně tradičně patřil Finále Českého poháru ve veslování, kterému předcházelo Mistrovství České republiky ve sprintu. O velké překvapení se postaral svým vítězstvím ve skifu mužů Dalibor Neděla, když porazil i letošního účastníka mistrovství světa do 23 let Filipa Zimu z pražské Dukly. „V rozjížďce jsem si své soupeře chtěl oťukat a do finále jsem postupoval pohodlně z druhé pozice. Věděl jsem, že u sprintu je základem kvalitní start, což se mi povedlo, a hned od začátku jsem se ocitl ve vedoucí pozici. Svůj náskok jsem pak směrem k cíli ještě navyšoval. S výsledkem jsem velmi spokojený, ale závod to byl bolestivý,“ popsal průběh cesty k titulu Dalibor Neděla.

Markéta a Dalibor Nedělovi jsou chloubou břeclavského Slováckého veslařského klubu. | Foto: archiv Dalibora Neděly