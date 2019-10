„V Mikulově se takto scházíme už potřetí a máme neskutečné štěstí na počasí, které je základním kamenem úspěchu celé akce. Všichni si po náročné sezóně zaslouží důstojné ukončení, které nebude jen fádním vyhlášením pouhých výsledků, a proto jsem velmi rád, že se nám daří ten slavnostní moment připravit nejprve aktivním bonusovým během, po kterém přijde samotné vyhlášení a na něj navazující afterparty. Mám radost, jak si celý den účastníci užívají,“ shrnul spokojeně závěrečnou štaci Pavel Zitta, ředitel seriálu Rock Point – Horská výzva.

Pálavská zastávka je poslední ze sedmi vypsaných akcí 9. ročníku seriálu. První na Vysočině a poslední na Pálavě byly bonusové, které se do celkového hodnocení nezapočítávaly. Účastníci tak sbírali body na pětici závodů – v květnu v Beskydech, v červnu v Krušných horách, v červenci na Šumavě, v srpnu v Jeseníkách a v září v Krkonoších. A právě na Pálavě byli dekorováni ti nejlepší z právě uplynulého ročníku.

Slavnostnímu aktu ale předcházel bonusový závod. Ten pořadatelé kolem Pavla Zitty vypsali na dvě distance – trasy Long a Short o délkách 26 a 13 kilometrů. Všichni běžci vybíhali tentokrát pouze v kategoriích jednotlivců všichni najednou z mikulovského amfiteátru.

Pod hodinu se na nejkratší trati, která probíhala i místními vinicemi, dostali pouze dva běžci. Absolutním vítězem byl dle očekávání běžecký nestor a dnes už legendární ultra běžec Standa Najvert. Do hodiny se vešel ještě zlatý dogtrekař Alex Nosek a absolutně nejrychlejší trojici uzavřel Miroslav Bětík.

Ve fantastickém čase jedné hodiny cílem proběhla zlatá dogtrekařka Jana Kakáčová. Nejrychlejší ženou se stala Elen Šimonová.

To na dlouhé trase Long si pro suverénní prvenství přiběhl Aleš Sedlák, který na šestadvacetikilometrovou trasu potřeboval jako jediný necelé dvě hodiny. Stříbro slavil Michal Vokrouhlík a pro třetí a čtvrtou příčku si přišli Jan Žaloudek a Radek Steklý, kteří jen ukázali, jak vyrovnanou jsou dvojicí, přestože v závěru sezóny je při společné cestě za obhajobou loňského zlata v celkovém hodnocení seriálu zastavila Žaloudkova nemoc. „Kvůli tomu jsme museli vypustit poslední dva závody a tím se také propadli z vedoucí pozice. Je to škoda, ale zdraví je přednější. Honza se pomalu dává dohromady a tady jen ukázal, že je lepším běžcem,“ pochválil svého běžeckého parťáka Radek Steklý, který s kolegou během večerního programu převzal cenu za celkový bronz.

Dominika Slavotínková na Pálavě vítězstvím na ženské kategorii jen podtrhla své celoroční snažení a nedala pochyb o tom, kdo je královnou letošního ročníku. Pálavský závod vyhrála před Evou Novotnou a Ludmilou Borsíkovou a v celkovém hodnocení si se svým životním partnerem Vlastou Vágnerem převzala pohár pro absolutní vítěze 9. ročníku Rock Point – Horské výzvy. Plzeňská dvojka vyhrála nejen v kategorii mix, ale především i v absolutním pořadí.

Vágner na Pálavu přijel jen morálně podpořit svoji partnerku. „Já mám od Jeseníků zánět achilovky, takže kvůli tomu jsme nemohli jít ani poslední zastávku v Krkonoších. Bodový zisk a skutečnost, že se jeden nepovedený závod do konečného pořadí nepočítá, nám ale stačil na celkové prvenství, kterým jsme dokázali, že pokud chcete, můžete dokázat úplně všechno. Pro nás jako dvojici to byla výzva a jsem strašně rád, že jsme ji dovedli do parádního konce,“ shrnul spokojeně Vlasta Vágner, který letos na královské trase Long přešel s Dominikou Slavotínkovou do mixů z pozice předchozích vítězů mužského a ženského dogtrekingu.

Na Pálava tuto kategorii běžce se psem na Longu ovládli Jana Martinů a Zbyněk Adámek.

PATRIK PÁTEK