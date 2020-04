S napětím očekávají, jak se současná situace v celé společnosti vyvine a kolik turnajů do konce roku stihnou odehrát. Pro klub kolové ze Šitbořic měla být letošní sezona důležitá.

Hráči Sokola Šitbořice by se chtěli po roce vrátit do extraligy kolové. Foto: Marek Topolář | Foto: Deník / VLP Externista

Prioritou Sokola Šitbořice je návrat do extraligy kolové, z níž loni sestoupili. Letos však dvojice Marek Topolář – Miroslav Starý stihla odehrát jen první kolo ve Zlíně, v němž obsadila druhé místo. Do extraligy by měli postupovat právě dva nejlepší celky, takže to byl dobrý základ. Nyní se čeká, co bude dál.