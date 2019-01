Břeclav – Občanské sdružení HC Lvi Břeclav připravilo pro letošní hokejovou sezonu projekt nazvaný Bruslení mateřských škol. Ve spolupráci s příspěvkovou organizací Terezou tak navázali na již tradiční výuku bruslení pro mateřské školy.

Z mateřské školky ve Velkých Pavlovicích projevilo zájem o bruslení sedmnáct dětí. | Foto: ZŠ Velké Pavlovice

To má zvýšit zájem o bruslení na Břeclavsku a zároveň to může pomoci i při tvorbě hokejových základen. Projekt má trvat až do konce března příštího roku.

„Letošní rok je výjimečný, jelikož se do projektu poprvé zapojily kromě všech břeclavských školek i mateřské školy z okolních obcí. Zájem projevily Velké Pavlovice, Kostice, Podivín, Lanžhot, Lednice, Hlohovec a Týnec. Od začátku listopadu se ve středu dopoledne střídají břeclavské školky a páteční dopoledne jsou vymezená pro ty přespolní,“ těší velký zájem metodika hokejové mládeže Jakuba Klimoviče.

„Každou výukovou hodinu se tak na ledě zimního stadionu v Břeclavi pohybuje přibližně padesát dětí, které dělají první krůčky na ledě pod dohledem mládežnických hokejových trenérů a trenérek krasobruslařského oddílu z Břeclavi,“ popisuje Klimovič, jak hodiny probíhají.

Mateřské školy mají dopravu na zimní stadion i výuku zcela zdarma. V rámci projektu Českého svazu ledního hokeje „Pojď hrát hokej“ probíhá zároveň i nábor do hokejové přípravky.

„Děti, které si bruslení oblíbí, mohou o víkendu navštívit hokejovou přípravku a zdarma si vyzkoušet, jak probíhá hokejový trénink. Noví členové hokejové přípravky mohou zdarma obdržet hokejovou výstroj. Stačí si na zimní stadion přinést sebou brusle,“ dodává Klimovič.