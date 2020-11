Na evropský šampionát do bulharského Plovdivu odjížděla Veronika Jaborníková jako benjamínek české výpravy. Před odjezdem asi těžko počítala s tím, že by si domů přivezla cenné skalpy medailistek z olympiády a mistrovství světa. Stalo se.

Přestože už má spoustu medailí z mládežnických soutěží, v Plovdivu předvedla v keirinu asi svůj dosud nejlepší výkon. Bylo z toho sice „jen“ celkové osmé místo, ale to má v silné konkurenci velkou váhu. Ve finále B zajela skvěle a obsadilav něm druhé místo. „Do béčka se dostaly výborné závodnice,s nimiž se počítalo spíš do boje o medaile. Šla jsem do toho s čistou hlavou, neměla jsem co ztratit. Jen jsem věděla, že se budu muset pokusit za někým vyvézt, protože ostatní holky jsou hodně rychlé,“ říká odchovankyně břeclavské cyklistiky.

Takticky zvládla závod výborně, když se skutečně vyvezla v háku za skvělou Ruskou Vojnovovou, která má už třináct titulů mistryně Evropy. Další závodnice už zůstaly za Jaborníkovou. A ne ledajaké! Ruska Šmelevová je čtyřnásobnou mistryní světa, Britka Marchantová olympijskou medailistkou a Ukrajinka Basovová dvojnásobnou mistryní Evropy. „Beru to jako svůj největší dosavadní úspěch. Ani nevadí, že to po závodě necinklo medailí. Ale i ty snad časem přijdou,“ má talentovaná cyklistka důvod k optimismu směrem do budoucna.

V Plovdivu startovala ještě v dalších třech disciplínách. Ve sprintu skončila třináctá, v závodu na 500 metrů s pevným startem sedmá a v týmovém sprintu čtvrtá. V posledních dvou disciplínách však nebyla tak početná startovní listina. „Nejcennější je určitě výsledek z keirinu. Ve sprintu jsem možná čekala trochu lepší čas v kvalifikaci. Nebylo to špatné, jenže na ty nejlepší to zatím nestačí. 500 metrů jsem jela jen jako doplňkovou disciplínu a na startu v týmovém sprintu jsme se domluvily až po cestě, protože jsme byly se Sárou Kaňkovskou jen dvě sprinterky. Nakonec s námi jela vytrvalkyně Petra Ševčíková. Proti silnému triu Rusek, Britek a Ukrajinek jsme neměly moc šancí,“ uznává Jaborníková, kterou ale jinak čekaly doma jistě jen slova chvály.